Bratislavský kraj eviduje na tento rok 807 žiadostí o dotácie

Bratislava 28. januára (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) eviduje na tento rok 807 žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS). V porovnaní s uplynulým rokom je to o 130 viac. Podľa kraja ide o jeden z historicky najvyšších počtov žiadateľov. Na občianske projekty má kraj v rozpočte vyčlenených 2,1 milióna eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Výzvu hodnotím veľmi pozitívne, pretože o našu schému prejavila verejnosť obrovský záujem. Žiadostí prišlo viac než v predkrízovom roku 2019 a ide o historicky jednu z najvyšších účastí v rámci BRDS," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



BRDS bola vyhlásená v štyroch oblastiach podpory, a to kultúra, životné prostredie a rozvoj vidieka, šport a mládež. Najviac žiadostí prišlo do oblasti kultúry, konkrétne 407. Druhou najžiadanejšou oblasťou bol šport, kde BSK eviduje 229 žiadostí. Nasleduje oblasť životné prostredie a rozvoj vidieka, kde bolo podaných 107 projektov. Do oblasti týkajúcej sa mládeže prišlo 64 žiadostí.



"Aktuálne žiadosti prechádzajú formálnou kontrolou. Po nej budú hodnotené odbornými hodnotiacimi komisiami," priblížila Forman. Posledné slovo budú mať začiatkom apríla krajskí poslanci, ktorí budú úspešné žiadosti schvaľovať.



Na podporu projektov umeleckej tvorby, kultúrnych aktivít a podujatí, kultúrnej osvety v regióne, je vyčlenených 700.000 eur. Na neformálne vzdelávanie mládeže v aktuálnych oblastiach, jej aktívne využívanie voľného času, skvalitnenie života, ale tiež jej participáciu na spoločenskom a komunitnom živote, je alokovaných 84.000 eur.



Projekty v športovej oblasti sa uchádzajú o podporu 616.000 eur. Pôjdu na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, ako aj športových akcií a podujatí i pre dospelých. Cieľom podpory je zvýšenie záujmu mládeže o šport či snaha o zvýšenie ich telesnej zdatnosti. Na podporu a zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti o dôležitosti ochrany životného prostredia aj prostredníctvom environmentálnych výchovno-vzdelávacích aktivít pôjde 700.000 eur.