Bratislavský kraj hľadá stážistov na ich úrad

Bratislava 18. marca (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spúšťa program pre stážistov. Trinásť študentov stredných a vysokých škôl si tak bude môcť vyskúšať prácu na viacerých odboroch Úradu BSK, a to od 1. apríla. Prihlásiť sa na stáž trvajúcu štyri až päť mesiacov môžu do piatka 22. marca.



"Naším zámerom je viac vtiahnuť mladých ľudí do verejného sektora, zvýšiť ich záujem o túto prácu a rozšíriť im obzory o tom, čo všetko úrad robí a v akých oblastiach. Študenti tak môžu získať nové zručnosti a prax," priblížil predseda BSK Juraj Droba.



Stážisti si budú môcť vyskúšať prácu na jednom z piatich odboroch, a to na odbore zdravotníctva, sociálnych vecí, školstva, mládeže a športu, cestovného ruchu a kultúry i na odbore financií. Možnosť zaučiť sa okrem toho ponúka tiež Útvar riaditeľa úradu a Kancelária predsedu BSK.



Podmienkou však je, aby bol záujemca študentom strednej školy alebo druhého až štvrtého ročníka vysokej školy. Svoj životopis a motivačný list je potrebné poslať do piatka 22. marca do 12. h elektronicky na e-mailovú adresu daného odboru. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke kraja, spolu s náplňou práce.



Študenti si môžu zarobiť tri eurá na hodinu, odpracovať však môžu maximálne 60 hodín.