Bratislavský kraj hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie kaštieľa v Čunove

Bratislava 3. januára (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie barokového kaštieľa v bratislavskom Čunove, ktorý bude po renovácii sídlom regionálneho ekocentra. Výzvy na predkladanie ponúk na rekonštrukciu kaštieľa i revitalizáciu jeho záhrady zverejnili v piatok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Stavebné práce zahŕňajú celkovú obnovu barokového kaštieľa z druhej polovice 18. storočia, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, jeho priľahlých pozemkov a záhrady. V súčasnosti je objekt bez využitia v značne zanedbanom a zdevastovanom stave. "Renovácia má priniesť funkčné využitie objektu ako nevýrobnej nebytovej stavby, slúžiacej ako environmentálne edukačné centrum," spresnil BSK v oznámení. "Ekocentrum bude realizovať rôzne formy vzdelávacích a náučných programov pre žiakov, študentov a návštevníkov," dodal obstarávateľ.



Predpokladaná hodnota zákazky rekonštrukcie kaštieľa je stanovená na 2.210.364 eur bez DPH, suma 619.527 eur je odhadovaná čiastka na revitalizáciu záhrady. Sadové úpravy sa týkajú viac ako polovice celkovej výmery areálu a riešia krajinno-architektonické prvky v súlade so zámerom prevádzkovania ekocentra. Zámerom projektu je vytvoriť okrem iného hernú lúku a suchú lúku na východnej strane kaštieľa.



Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 3. februára. BSK využije na investíciu eurofondové zdroje.



Zámer premeny nevyužitých objektoch národnej kultúrnej pamiatky (NKP) v bratislavskom Čunove na miesto regionálneho ekocentra so vzdelávacími aktivitami pre mládež podporili poslanci kraja už na konci septembra 2017 podpísaním memoranda o spolupráci medzi BSK, mestskou časťou Bratislava-Čunovo a Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR.