Bratislavský kraj hostil samit regionálnych lídrov z Európy
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hostil vo štvrtok Samit Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), teda samit regionálnych a miestnych lídrov z celej Európy. Diskutovalo sa o budúcom rozpočte EÚ, politike súdržnosti i o tom, ako zvládať demografické zmeny a zabezpečiť kvalitné verejné služby. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Nový rozpočet EÚ by mal byť hnacou silou konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu, pričom by mal zohľadňovať územné rozdiely a posilňovať odolnosť naprieč regiónmi. Kľúčovou témou bude aj otázka, ako zabezpečiť, aby budúci rozpočet posilnil územný rozmer európskych politík a zachoval silnú politiku súdržnosti ako jednu z hlavných priorít,“ skonštatoval predseda BSK a podpredseda skupiny ECR v Európskom výbore regiónov Juraj Droba.
Diskusia o budúcom európskom rozpočte sa zameriavala najmä na to, ako zabezpečiť jeho efektívnejšie využívanie v prospech hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a odolnosti regiónov. Dôležitou témou bolo aj zachovanie silnej politiky súdržnosti a zohľadnenie územných rozdielov naprieč Európou. Debatovalo sa aj o demografických zmenách, ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie regiónov. Starnutie populácie, meniace sa rodinné vzorce či migračné trendy totiž zvyšujú tlak na zdravotné a sociálne služby, bývanie aj infraštruktúru.
Podľa výkonného podpredsedu Európskej komisie pre súdržnosť a reformy Raffaela Fitta bola kohézna politika vždy jedným z hlavných motorov rozvoja EÚ. Zohráva kľúčovú úlohu pri znižovaní rozdielov medzi regiónmi a pri podpore rastu, konkurencieschopnosti a príležitostí naprieč územiami. V posledných rokoch zároveň podľa neho ukázala svoju schopnosť reagovať na mimoriadne situácie a neočakávané výzvy. „Dnes však musíme ísť ešte ďalej. Svet okolo nás sa rýchlo mení a naše politiky sa tomu musia prispôsobiť. Kohézna politika sa musí modernizovať tak, aby dokázala účinnejšie a rýchlejšie reagovať na nové krízy, pričom musí vždy rešpektovať rozmanitosť členských štátov a špecifické potreby ich regiónov,“ poznamenal Fitto.
Predseda talianskeho regiónu Abruzzo a predseda skupiny ECR v Európskom výbore regiónov Marco Marsilio zdôraznil, že Európa čelí viacerým prepojeným krízam, ktoré sa najvýraznejšie prejavujú práve na úrovni regiónov a miest. Podľa neho preto musia byť regióny pevnou súčasťou diskusie o budúcom rozpočte EÚ aj o riešeniach demografických zmien.
„Regióny nie sú len prijímateľmi európskych fondov, ale sú motormi rozvoja, rastu a inovácií. Ak budúci viacročný finančný rámec nedokáže naplno rozvinúť potenciál našich území, riskujeme oslabenie konkurencieschopnosti aj súdržnosti Európy. Zároveň musíme prinášať konkrétne riešenia aj na demografické zmeny,“ podotkol Marsilio.
Samit zároveň vytvoril priestor na výmenu skúseností medzi regiónmi a podporu nových partnerstiev.
