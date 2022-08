Bratislavský kraj modernizuje dielne na Harmincovej ulici

Bratislava 10. augusta (TASR) – Bratislavský samosprávy kraj (BSK) modernizuje dielne pre cukrárov, pekárov či mäsiarov, na Harmincovej ulici v Dúbravke rekonštruuje Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre oblasť potravinárstva. Ide o pracovisko Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb na Farského ulici. Stavebné práce boli ukončené, prebieha verejné obstarávanie na vybavenie priestorov. Ukončenie projektu je naplánované na leto 2023.



"Dopyt po absolventoch stredných odborných škôl je veľmi veľký. Preto stredné školy premieňame na modernejšie prostredie porovnateľné s praxou. Práve na podporu odborného vzdelávania a lepšieho prepojenia praktického vyučovania s reálnym pracovným prostredím slúžia COVP," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Na Harmincovej ulici kraj komplexne zrekonštruoval štyri podlažia budovy. Stavebnými prácami sa zároveň vybudovali dve prevádzky v novom koncepte pekár/cukrár a mäsovýroba, ktoré tak majú svoje oddelené výrobné priestory so zázemím i skladmi. Samotné stavebné práce už boli ukončené, na jeseň je naplánovaná kolaudácia. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na nákup materiálno-technického vybavenia. Ukončenie projektu predpokladá kraj v lete 2023.



Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020. Zo strany riadiaceho orgánu bola na rekonštrukčné práce schválená suma 2,4 milióna eur, na nákup materiálno-technického vybavenia približne 1,1 milióna eur.



COVP sa podľa kraja ukázali ako nevyhnutná súčasť siete stredných odborných škôl. Väčšiemu počtu žiakov umožnia absolvovať prax v prostredí porovnateľnom so súkromným sektorom a s možnosťou ich následného zapojenia do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Moderné priestory prispejú zároveň aj k rozvoju pedagógov.