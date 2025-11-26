< sekcia Regióny
Bratislavský kraj na občianske aktivity prerozdelí 825.000 eur
Oblasť športu bude podporená sumou 184.800 eur.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - V Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme (BRDS) 2026 je na občianske a verejnoprospešné aktivity alokovaných 825.000 eur. O dotáciu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa v nej môžu uchádzať autori a iniciátori projektov v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva, ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka a takisto aktivít pre mládež. Termín podania žiadostí je do 9. januára 2026.
„Vďaka dotačnej schéme podporujeme menšie i väčšie občianske projekty, ktoré prispievajú k rozvoju nášho kraja. Vítame každý jeden projekt, ktorý zvyšuje kvalitu života v Bratislavskom kraji alebo ho akokoľvek obohacuje,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Pre oblasť kultúry je vyčlenená suma 231.000 eur. Výzva je otvorená pre profesionálne aj neprofesionálne umenie, ochranu hmotného kultúrneho dedičstva i vzdelávacie aktivity. Cieľom je podporovať neziskové kultúrne aktivity a projekty, s ktorými sú spojené jedinečné umelecké prejavy a zachovanie kultúrnych hodnôt a tradícií. Prednostne budú podporené projekty realizované v okresoch Senec, Malacky a Pezinok.
Rovnakú sumu, teda 231.000 eur, obsahuje aj výzva na ochranu životného prostredia a rozvoj vidieka. Zameraná je na podporu životného prostredia a miestnej ekonomiky. V prvom prípade ide o rozvoj zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení, druhá oblasť sa týka modernizácie zariadení na spracovanie včelárskych, ovocinárskych a zeleninárskych produktov, ako aj rozvoja infraštruktúry. Oprávnenými aktivitami môžu byť napríklad výsadba, revitalizácia a ochrana zelene či vytváranie nových plôch, realizácia alebo obnova vodozádržných opatrení, budovanie a revitalizácia retenčných (vodozáchytných) prvkov, ako aj nákup včelárskeho vybavenia, techniky na ochranu produkcie pred nepredvídateľnými vplyvmi zmeny klímy či materiálno-technického vybavenia na spracovanie ovocia a zeleniny.
Oblasť športu bude podporená sumou 184.800 eur. Zameraná je na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, ako aj na organizovanie športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť.
V rámci výzvy pre oblasť mládeže, kde je alokovaných 46.200 eur, je podpora zameraná na rozvoj kritického myslenia mladých ľudí, teda informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti v prostredí (dez)informácií, na aktivity vedúce k tolerancii spojené s problematikou boja proti extrémizmu a radikalizmu, na podporu participácie mládeže, ako aj na prevenciu a ochranu duševného zdravia.
Pre oblasť zdravotníctva je vyčlenených 132.000 eur. Cieľom výzvy je zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Podpora je určená na úhradu časti nákladov na materiálno-technické vybavenie ambulancií. Oprávnený žiadateľ musí byť držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulantného zdravotníckeho zariadenia v odboroch: diabetológia, endokrinológia, geriatria, gynekológia, hepatológia, kardiológia, neurológia, otorinolaryngológia, pneumológia, psychiatria, reumatológia a urológia. Dotácia nie je určená na rekonštrukciu ani stavebné úpravy.
Žiadosti je potrebné podať elektronicky prostredníctvom Dotačného systému BSK. Podrobnosti sú na webe samosprávneho kraja.
