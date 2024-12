Bratislavský kraj na verejnoprospešné aktivity prerozdelí 750.000 eur

Bratislava 3. decembra (TASR) - V Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme (BRDS) 2025 je na občianske a verejnoprospešné aktivity alokovaných 750.000 eur. O dotáciu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa v nej môžu uchádzať autori a iniciátori projektov v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva, ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka a takisto aktivít pre mládež. Termín podania žiadostí je do 10. januára 2025.



"Vítame každý jeden projekt, ktorý zvyšuje kvalitu života v Bratislavskom kraji, rozvíja ho alebo akokoľvek obohacuje," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Na projekty na podporu kultúry je vyčlenených 210.000 eur. Snahou výzvy je stimulovať rozvoj kultúrneho života a umeleckej tvorby, ako aj sprístupňovať kultúrne hodnoty pre obyvateľov a návštevníkov kraja. Zámerom je tiež podporiť neziskové kultúrne aktivity a aktivity, s ktorými sú spojené jedinečné umelecké tvorivé prejavy či zachovanie jedinečných kultúrnych hodnôt a tradícií. Prednostne majú byť podporené projekty realizované v okresoch Senec, Malacky a Pezinok.



Cieľom výzvy v oblasti zdravotníctva je zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, alokovaných je 120.000 eur. Žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu na úhradu časti nákladov na materiálno-technické vybavenie ambulancie. Oprávnený žiadateľ musí byť držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulantného zdravotníckeho zariadenia v odbore diabetológia, endokrinológia, geriatria, hepatológia, kardiológia, neurológia, pneumológia, psychiatria, reumatológia, urológia, otorinolaryngológia, oftalmológia a ortopédia.



Na podporu aktivít pre mládež kraj vyčlenil 31.500 eur. Podpora je zameraná na rozvoj informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti, ako i kritického myslenia v záplave (dez)informácií mládeže. Rovnako na aktivity vedúce k tolerancii, problematiku boja proti extrémizmu, radikalizmu, ale i aktivity na podporu participácie mládeže a na prevenciu a ochranu duševného zdravia.



Zámerom športovej výzvy je organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov, ale tiež organizovanie športových akcií a podujatí pre organizovanú i neorganizovanú verejnosť. Samosprávny kraj chce podporiť všetky formy pohybových aktivít na zvýšenie pohybovej zdatnosti mládeže vrátane zdravotne znevýhodnených športovcov, ako aj organizácie športových aktivít a súťaží. Celková suma pre túto výzvu je 178.500 eur.



Výzva zameraná na životné prostredie a rozvoj vidieka smeruje k podpore miestnej ekonomiky na zabránenie odlivu obyvateľstva z vidieka a rovnako podporuje tradičné poľnohospodárstvo a produkty. Primárnymi opatreniami by mala byť modernizácia zariadení na spracovanie ovocinárskych, zeleninárskych produktov a vína, ako aj rozvoj infraštruktúry. V tejto výzve si žiadatelia rozdelia sumu 210.000 eur.



Žiadosti je potrebné podať elektronicky prostredníctvom Dotačného systému BSK. Podrobnosti sú na webe samosprávneho kraja.