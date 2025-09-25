< sekcia Regióny
Bratislavský kraj naďalej financuje projekt Nie som OK
Projekt poskytuje žiakom pomoc prostredníctvom emailov, schránok dôvery, chatov, telefonátov či osobných kontaktov.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude naďalej financovať projekt Nie som OK pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Jeho cieľom je pomáhať deťom pri riešení psychických problémov. Od spustenia projektu eviduje občianske zduženie IPčko, ktoré na projekte spolupracuje, vyše 2200 intervencií. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda kraja Juraj Droba. Apeloval, aby sa projekt stal štandardnou súčasťou slovenského školstva a bol zabezpečený po finančnej aj legislatívnej stránke.
„Počet mladých, ktorí potrebujú pomoc, stále rastie. Ako kraj sme sa rozhodli v tejto veci konať, nie je to naša povinnosť, ktorá vyplýva zo štatútu samosprávneho kraja, čiže nad rámec bežných kompetencií sme si povedali, že je to jedna z tém, ktoré musíme uchopiť a ktorej sa musíme systematicky venovať na našich 49 stredných školách,“ uviedol Droba.
Projekt poskytuje žiakom pomoc prostredníctvom emailov, schránok dôvery, chatov, telefonátov či osobných kontaktov. Súčasťou sú aj školenia pre riaditeľov, pedagógov a krízových interventov.
Ako priblížil predseda kraja, v školskom roku 2024/2025 sa uskutočnili štyri školenia riaditeľov, šesť školení krízových interventov, 11 supervízií, 54 praktických cvičení pre približne 1300 žiakov a taktiež 11 hodín akútnych krízových intervencií. „Nestačí, aby projekt fungoval len v jednom alebo vo viacerých krajoch,“ apeloval Droba s tým, že mal by byť dostupný na všetkých školách na Slovensku.
Odborná poradkyňa IPčka Zuzana Juráneková doplnila, že mladých najčastejšie trápi osamelosť, pocit tlaku na výkon a nedostatočnosť, úzkosť, myšlienky na ukončenie života, sebapoškodzovanie či depresívne stavy. Teší ju, že projekt inšpiroval aj ďalšie kraje, ktoré projekt podnietil k zviditeľňovaniu potreby duševného zdravia mladých.
