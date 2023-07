Bratislavský kraj: Najvyťaženejšou cyklotrasou je Viedenská cesta

Bratislava 10. júla (TASR) - Najvyťaženejšou cyklotrasou v Bratislavskom kraji je Viedenská cesta. V prvom polroku 2023 tadiaľ prešlo vyše 186.000 cyklistov. Obľúbený je aj Cyklomost slobody, ktorým prešlo tento rok na bicykli takmer 135.000 ľudí. Vyplýva to z údajov automatických sčítačov cyklistov, ktoré zaznamenali dáta od 1. januára do 30. júna 2023. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



"V Bratislavskom kraji sa nachádza takmer 1200 kilometrov značených cyklotrás. Vedú popri vodných tokoch, cez lesy a kopce či popri jazerách. Spoznávať na bicykli môžete nielen krásy prírody, ale aj obdivovať historické a kultúrne pamiatky či ochutnať lokálnu gastronómiu," priblížil predseda BSK Juraj Droba s tým, že kraj v poslednom desaťročí investoval do rozvoja cykloturistiky.



Najviac cyklistov na úseku medzi Starým mostom a Mostom SNP zaznamenali sčítače v nedeľu 18. júna, a to 3700. Cyklotrasa na Viedenskej ceste vznikla v roku 2012 a nachádza sa na medzinárodnej cyklotrase Eurovelo 6. Je tiež podľa BSK dôležitou mestskou cyklotrasou.



Veľkej obľube sa dlhodobo teší Cyklomost slobody, ktorý vedie ponad rieku Moravu a spája Devínsku Novú Ves s rakúskym zámkom Schloss Hof. Rekordným dňom bol sviatok 1. mája. Slovensko-rakúske hranice v tento deň na bicykli prekročilo 3440 ľudí, priblížila Forman. Doplnila, že cyklomost bol oficiálne otvorený v septembri 2012 a vznikol vďaka spolupráci BSK a spolkovej krajiny Dolné Rakúsko.



"Cyklistickou novinkou na území Bratislavského kraja je most VysoMarch, ktorý preklenuje rieku Moravu medzi Vysokou pri Morave a rakúskym mestečkom Marchegg. Leží na medzinárodnej cyklotrase železnej opony Eurovelo 13," poukázala hovorkyňa. Otvorený bol v máji 2022 a odvtedy sa po ňom previezlo bezmála 77.000 cyklistov, pričom tento rok to bolo 29.067.



Rekordným dňom na tomto moste bola podľa Forman nedeľa 18. júna, keď tadiaľ prešlo 1275 cyklistov. Aj tento projekt je výsledkom spolupráce BSK a Dolného Rakúska.



"Prítomnosť dvoch významných cyklomagistrál Eurovelo 6 a 13 na území Bratislavského kraja na jednej strane znamená pridanú hodnotu pre jeho obyvateľov a väčší počet turistov, najmä zahraničných. Na strane druhej vytvára príležitosť pre rozvoj doplnkových služieb a nových produktov, ale aj opodstatnenie pre ďalšie budovanie infraštruktúry," uviedol výkonný riaditeľ krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism (BRT) František Stano s tým, že to umožní smerovať viac návštevníkov medzinárodnej trasy do lokálneho územia.



Forman doplnila, že konkrétne dáta o prejazdoch cyklistov priamo v teréne zaznamenávajú automatické sčítače cyklistov, ktoré prevádzkujú buď organizácie cestovného ruchu, alebo územné samosprávy.