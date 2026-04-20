Bratislavský kraj navrhne využitie areálu nemocnice v P. Biskupiciach
Vedenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice sa o budúcnosť nemocnice obáva.
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pracuje na príprave návrhu využitia budov v areáli nemocnice v Podunajských Biskupiciach. V krátkom čase má byť predložený Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Zvyšné otázky sú v kompetencii MZ SR,“ dodala hovorkyňa.
Rezort zdravotníctva minulý týždeň informoval, že spolu s BSK pracuje na koncepte ďalšieho využitia areálu nemocnice v Podunajských Biskupiciach pre poskytovanie dlhodobej a následnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Kroky súvisia s návrhom reorganizácie poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom kraji v súvislosti s výstavbou novej Národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika.
Vedenie mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice sa o budúcnosť nemocnice obáva. Podľa starostu Romana Lamoša je už prakticky rozhodnuté, že špecializovaná lôžková časť sa z Biskupíc bude sťahovať do iných nemocníc, čo v praxi znamená koniec biskupickej nemocnice.
