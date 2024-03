Bratislavský kraj navýšil kapacity niektorých MŠ a ZŠ

Bratislava 1. marca (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) navýšil kapacity v niektorých materských a základných školách vďaka finančným prostriedkom z eurofondov. V základných školách v kraji vzniklo nových 214 kmeňových tried. Ku koncu minulého roka v kraji zrealizovali 29 projektov materských škôl. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"V Bruseli sme v roku 2021 vybojovali financie na zvýšenie kapacít základných škôl. Celkovo sme získali 63 miliónov eur, z ktorých sme podporili 26 projektov. Všetky sú hotové a vďaka tomu vzniklo nových 214 kmeňových tried. Rovnako sme úspešne otvorili aj tému dodatočnej podpory materských škôl, na ktoré bolo alokovaných 35 miliónov eur. Ku koncu minulého roku sa v kraji zrealizovalo 29 projektov materských škôl," vysvetlil predseda BSK Juraj Droba.



Jedným z projektov je rozšírenie kapacít materskej školy v Novej Dedinke jej nadstavbou. "Vytvorilo sa tak 48 nových miest, čím vznikli dve triedy. Celková kapacita je aktuálne 194 detí. Súčasne sa rozšírila aj kapacita jedálne, upravil sa okolitý areál škôlky, ale pribudlo aj nové materiálno-technické vybavenie," uviedla Forman. Priblížila, že okrem materskej školy získala obec aj nové kapacity v základnej škole. Spolu získala na vybudovanie chýbajúcich kapacít vzdelávacích zariadení päť miliónov eur.



Nové miesta vznikli aj v základnej škole v Bernolákove. "Dostavaním prístavby budovy školy vzniklo 250 nových miest pre desať tried," dodala Forman.



Podľa analýz v kraji ešte donedávna chýbalo 360 kmeňových tried v základných školách a asi 2500 v materských školách. Je to spôsobené najmä tým, že do obcí a miest v BSK ročne pribudne až 8000 obyvateľov. Tým sa zvyšuje tlak na infraštruktúru a služby, čo najviac cítiť v chýbajúcich kapacitách materských a základných škôl.