Bratislavský kraj ocenil 20 najlepších učiteľov krajských škôl

Bratislava 29. marca (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ocenil aj tento rok pri príležitosti Dňa učiteľov 20 najlepších pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v jeho pôsobnosti. Ocenenie je poďakovanie tým, ktorí sú tomuto povolaniu oddaní a prispievajú k tomu, aby zo škôl vychádzali šikovní, zdatní a schopní mladí ľudia. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Učiteľstvo nie je len povolanie, je to poslanie, ktoré sa nedá robiť z donútenia, s nechuťou či z povinnosti. Učiteľom môže byť len človek, ktorý to robí celým srdcom. Musí to byť zároveň veľký človek a silná osobnosť. Lebo len taký učiteľ dokáže osloviť mladú generáciu, počúvať ju a nadchnúť ju," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Učiteľov na ocenenie nominovali samotné školy. Každá škola si mohla nominovať svojho zamestnanca, kolegu, ktorého si váži a oceňuje jeho prácu. V aktuálnom roku dostal kraj 43 nominácii z 38 škôl a školských zariadení a jednu nomináciu z kancelárie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu.