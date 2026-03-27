Bratislavský kraj ocenil 20 učiteľov pôsobiacich na krajských školách
BSK organizuje toto ocenenie každoročne s cieľom vyzdvihnúť význam učiteľského povolania.
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) aj tento rok ocenil 20 župných pedagógov, ktorí svojou prácou výrazne prispievajú ku kvalite vzdelávania v regióne. Urobil tak pri príležitosti sobotňajšieho (28. 3.) Dňa učiteľov. Oceňovanie sa uskutočnilo v piatok v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Byť učiteľom neznamená len odovzdávať vedomosti. Znamená to formovať charakter, inšpirovať mladých ľudí a pomáhať im nachádzať vlastnú cestu v živote. Práve vy ste tí, ktorí rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú budúcnosť našej spoločnosti,“ odkázal predseda BSK Juraj Droba oceneným.
Ocenenie BSK si prevzali Jaroslava Argajová, Katarína Barnová, Viera Brusnická, Vladimír Drábek, Agáta Dudová, Ivan Ďuriš, Eva Ferjenčíková, Erika Kaiserová, Tatiana Károlyová, Iveta Kozakovičová, Barbora Kritikos, Jozef Mezei, Ingrid Novotová, Ľubica Páchniková, Eva Repová, Ľubica Stupareková, Judita Šujanská, Piroska Tirinda, Iveta Valentová a Adriana Vašková. BSK tento rok oceňovala aj v kategórii riaditeľ roka. Ocenenie získali Viera Babišová, Helena Hanuljaková a Iveta Šafránková.
BSK organizuje toto ocenenie každoročne s cieľom vyzdvihnúť význam učiteľského povolania. Na ocenenie pedagógov zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja nominujú školy, riaditelia alebo kolegovia. „Tento rok bolo doručených 46 nominácií z 38 župných škôl a jedna z DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu). Z nich výberová komisia vybrala výslednú dvadsiatku. Keďže BSK je zriaďovateľov 49 stredných odborných škôl a gymnázií, museli členovia výberovej komisie vybrať tých najpokrokovejších riaditeľov a zvoliť výslednú trojicu,“ dodala hovorkyňa.
