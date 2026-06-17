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Bratislavský kraj ocenil 50 výnimočných žiakov
Ocenení žiaci reprezentujú podľa kraja široké spektrum odborov - od informatiky, matematiky, chémie a technických disciplín cez umenie, podnikanie a šport po dobrovoľníctvo a občiansku angažovanosť.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ocenil v stredu 50 výnimočných žiakov zo škôl vo svojej pôsobnosti. Ocenenie získali za mimoriadne úspechy vo vede, technike, umení, športe, dobrovoľníctve či občianskej angažovanosti. Okrem víťazov národných a medzinárodných olympiád sú medzi nimi aj úspešní reprezentanti Slovenska na svetových súťažiach, mladí vedci, športovci, umelci či študenti, ktorí pomohli zachrániť ľudský život.
„Dnes neoceňujeme iba výsledky. Oceňujeme predovšetkým mladých ľudí, ktorí sa rozhodli urobiť niečo navyše a svoj talent rozvíjať v prospech seba aj svojho okolia. Pri pohľade na laureátov mám istotu, že budúcnosť Bratislavského kraja je v dobrých rukách,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Ocenení žiaci reprezentujú podľa kraja široké spektrum odborov - od informatiky, matematiky, chémie a technických disciplín cez umenie, podnikanie a šport po dobrovoľníctvo a občiansku angažovanosť. Spoločným menovateľom ich úspechov je podľa neho pracovitosť, vytrvalosť, iniciatíva a ochota robiť veci nad rámec bežných školských povinností.
BSK oceňuje najúspešnejších žiakov svojich škôl každoročne. Cieľom je vyzdvihnúť nielen výnimočné výsledky, ale aj hodnoty, ktoré stoja za úspechom, teda zodpovednosť, solidaritu, tvorivosť, empatiu a chuť rozvíjať svoj potenciál.
„Dnes neoceňujeme iba výsledky. Oceňujeme predovšetkým mladých ľudí, ktorí sa rozhodli urobiť niečo navyše a svoj talent rozvíjať v prospech seba aj svojho okolia. Pri pohľade na laureátov mám istotu, že budúcnosť Bratislavského kraja je v dobrých rukách,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Ocenení žiaci reprezentujú podľa kraja široké spektrum odborov - od informatiky, matematiky, chémie a technických disciplín cez umenie, podnikanie a šport po dobrovoľníctvo a občiansku angažovanosť. Spoločným menovateľom ich úspechov je podľa neho pracovitosť, vytrvalosť, iniciatíva a ochota robiť veci nad rámec bežných školských povinností.
BSK oceňuje najúspešnejších žiakov svojich škôl každoročne. Cieľom je vyzdvihnúť nielen výnimočné výsledky, ale aj hodnoty, ktoré stoja za úspechom, teda zodpovednosť, solidaritu, tvorivosť, empatiu a chuť rozvíjať svoj potenciál.