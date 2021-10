Bratislavský kraj začal očkovať treťou dávkou v domovoch seniorov

Bratislava 26. októbra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal s očkovaním treťou dávkou proti ochoreniu COVID-19 v domovoch seniorov. Ako prvý prišiel na rad Ružinovský domov seniorov (RDS) na Sklenárovej ulici, ktorý je najväčším zariadením svojho druhu na Slovensku. Zaočkovať by sa tam malo počas utorka viac ako 250 seniorov i zamestnancov zariadenia.



Spustenie očkovania treťou dávkou víta riaditeľka RDS Mária Mattovič Straková, keďže prví klienti a zamestnanci boli prvou dávkou vakcíny očkovaní už vo februári. Očkovanie je podľa nej jedinou cestu, ako ochrániť zdravie seniorov, ktorých vekový priemer je 82,5 roka.



"Je to veľmi veľké zariadene, je tu 288 seniorov a 140 zamestnancov. Ak by sa sem zaniesla nákaza, mala by fatálne následky," povedala na brífingu Mattovič Straková. Dvoma dávkami vakcíny sa v RDS zaočkovalo viac ako 85 percent klientov a zhruba 81 percent zamestnancov. Drvivá väčšina sa chce dať zaočkovať aj treťou dávkou. "Iba zopár je takých, ktorí vyčkávajú, či sa nám niečo stane, a dajú sa zaočkovať potom," podotkla Mattovič Straková s tým, že ďalšie očkovanie je naplánované v novembri.



Na očkovanie seniorov nabáda aj starosta Ružinova Martin Chren. "Priamo v tomto domove, ale aj ďalších ružinovských sme zistili, že tí, ktorí sú zaočkovaní, sú oveľa viac chránení, majú výrazne lepší priebeh ochorenia, ak sa už nakazia, a výrazne nižšiu mieru úmrtnosti," podotkol Chren. Možnosť zaočkovať sa vítajú aj samotní klienti zariadenia, ktorí v tejto súvislosti poukazujú na zodpovednosť, a to nielen voči sebe, ale aj rodinám či spolubývajúcim v zariadení.







Bratislavský samosprávny kraj v súčasnosti očkuje v nákupnom centre na Einsteinovej ulici, pred mesiacom začal zároveň s výjazdovým očkovaním do obcí. V oboch prípadoch zaznamenal kraj pozitívnu spätnú väzbu zo strany verejnosti. Lekár kraja a zároveň riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay ubezpečil, že kraj je pripravený v prípade zvýšeného počtu záujemcov o tretiu dávku otvoriť aj veľkokapacitné očkovacie centrum v priestoroch Národného futbalového štadióna (NFŠ) v Novom Meste. Urobiť tak vie do týždňa, keď sa počet záujemcov zvýši.