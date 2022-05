Bratislavský kraj odškodní cestujúcich v prímestskej doprave

Bratislava 24. mája (TASR) - Cestujúcich v regionálnej doprave v Bratislavskom kraji so zakúpeným predplatným cestovným lístkom (električenkou) s aspoň jednou regionálnou zónou odškodnia. Ide o kompenzáciu za počiatočné problémy s prímestskou dopravou v kraji po nástupe nového autobusového dopravcu Arriva.



"Odškodnení budú cestujúci, ktorí mali v termíne od 15. novembra 2021 do 28. februára 2022 platnú električenku, a to aspoň s jednou regionálnou zónou," informovala TASR Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy, koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).



Bratislavský samosprávny kraj výpadky spojov nového dopravcu cestujúcim kompenzoval bezplatným cestovaním v mesiacoch január a február 2022. V tejto fáze prichádzajú kompenzácie pre cestujúcich so zakúpenými predplatnými cestovnými lístkami. V období od 31. mája 2022 do konca tohto roka im budú automaticky vygenerované bezplatné bonusové predplatné cestovné lístky. Výška bonusu je odvodená od typu lístka v kompenzovanom období. Cestujúci nájdu viac informácií na webe idsbk.sk.



Arriva začala zabezpečovať prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji v polovici novembra 2021. Od začiatku však mala problém s nedostatkom vodičov. Spôsobilo to výpadky viacerých spojov, najmä v okolí Pezinka a Senca. Dopravca deklaroval, že problém vyrieši a situácia sa zlepší. Bratislavská integrovaná doprava aktuálne tvrdí, že po úvodných problémoch je prímestská autobusová doprava v Bratislavskom kraji stabilizovaná.