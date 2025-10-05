< sekcia Regióny
Bratislavský kraj organizuje ďalší Deň očkovania proti vírusu HPV
Očkovanie proti HPV je plne hradené 12-, 13- a 14-ročným dievčatám a chlapcom z verejného zdravotného poistenia.
Autor TASR
Bratislava 5. októbra (TASR) - V piatok 10. októbra organizuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v poradí 14. Deň očkovania proti vírusu HPV. Očkovať sa bude od 13.00 do 18.00 h v Zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v Bratislave. Informoval o tom BSK.
„Očkovací deň je určený osobám, ktoré sa chcú chrániť pred infekciou HPV a nedarí sa im naplánovať očkovanie u svojho lekára. Očkujeme deti aj dospelých,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba. Upozornil, že na očkovanie je potrebná registrácia, pričom formulár možno nájsť na webe BSK.
Očkovanie proti HPV je plne hradené 12-, 13- a 14-ročným dievčatám a chlapcom z verejného zdravotného poistenia. Staršie dievčatá a chlapci môžu využiť benefit zdravotných poisťovní, ktoré im spätne preplatia časť ceny vakcíny. Dospelí vakcínu uhrádzajú v plnej výške.
HPV (ľudský papilomavírus) je rakovinotvorný vírus, ktorý môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Na Slovensku zbytočne zomiera na rakovinu krčka maternice viac ako 200 žien ročne. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory, ako rakovina vagíny, penisu alebo konečníka. Dostupná je účinná prevencia vo forme očkovania a preventívnych prehliadok.
