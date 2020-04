Bratislavský kraj otestoval zamestnancov 9 sociálnych zariadení

Bratislava 24. apríla (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otestoval do piatka v rámci celoplošného testovania zamestnancov deviatich zariadení sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti. V prípade prvých štyroch zariadení už pozná aj výsledky, všetky testy na COVID-19 sú negatívne. Výsledky ďalších testovaní by mali byť známe v najbližších dňoch. TASR o tom informovala Veronika Beňadiková, vedúca tlačového oddelenia Úradu BSK.



Negatívne výsledky má všetkých 46 zamestnancov z Centra sociálnych služieb Sibírka v Novom Meste, v ktorom sa začalo testovať začiatkom týždňa ako v prvom. Rovnako negatívne výsledky majú aj všetci 49 zamestnanci Domova sociálnych služieb (DSS) pre deti a dospelých Integra v Bratislave a tiež 22 zamestnancov Domova sociálnych služieb Rozsutec v Bratislave. "Kraj má výsledky testovania aj vyše stovky zamestnancov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov z bratislavskej Rače, ktoré sú takisto negatívne," doplnila Beňadiková.



V rámci celoplošného testovania chce kraj otestovať všetkých 14 zariadení sociálnych služieb na svojom území. S testovaním začal začiatkom týždňa po situácii v DSS Pezinok, ktorý je od 11. apríla v karanténe a v okolí domova je ochranné pásmo. V uplynulých dňoch tam totiž bolo pozitívne testovaných viacero klientov a pracovníkov na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, a boli zaznamenané aj prvé úmrtia. V tejto súvislosti odvolal 16. apríla predseda BSK riaditeľku domova Violu Schmidtovú a do zariadenia nastúpila krízová manažérka spolu s opatrovateľkou, zdravotnou sestrou a terapeutkou. Polícia pre situáciu v DSS Pezinok začala trestné stíhanie za prečin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby.