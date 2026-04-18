Bratislavský kraj otvára zrevitalizovaný kaštieľsky park v Stupave
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvára v sobotu kompletne zrevitalizovaný historický kaštieľsky park v Stupave. Súčasťou otvorenia budú aj komentované prehliadky parku, počas ktorých sa návštevníci dozvedia viac o histórii, jeho drevinách, faune i samotnej revitalizácii. Potrebná však bola registrácia. Chýbať však nebude ani panelová diskusia v Ekocentre Stupava, prístupná bude bez registrácie.
„Dnes sa po dlhom čase opäť otvára kaštieľsky park v Stupave, teda historický klenot, ktorého korene siahajú až do 18. storočia. Návštevníci tu nájdu zrevitalizovaný priestor plný zelene, vzácnych stromov, romantické jazierko, ale aj nové chodníky. Všetko toto vracia parku jeho pôvodnú anglickú krásu,“ uviedla pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman.
Kaštieľsky park v Stupave pochádza z 18. storočia a jeho vznik je úzko spätý so šľachtickým rodom Pálfiovcov. Ako významný príklad anglického parku v regióne zohrával dôležitú úlohu nielen v dejinách krajinnej architektúry, ale aj v spoločenskom živote mesta. Počas dlhých rokov však podľa kraja trpel nedostatočnou údržbou, prestarnutou vegetáciou aj tlakom okolitej zástavby. Postupne strácal schopnosť ochladzovať prostredie, zadržiavať vodu a bezpečne slúžiť verejnosti.
S obnovou zanedbaného areálu začal kraj v roku 2022, cieľom bolo vrátiť parku jeho pôvodný anglický charakter, ale aj posilniť jeho ekologickú funkciu. Výdavky dosiahli 3,14 milióna eur, z toho viac ako 2,5 milióna eur išlo z eurofondov.
