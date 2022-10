Bratislavský kraj plánuje pokračovať v spolupráci s Dolným Rakúskom

Bratislava 12. októbra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje pokračovať v spolupráci so spolkovou krajinou Dolné Rakúsko. Okrem rozbehnutých projektov sa chce zamerať na spoluprácu v oblasti lokálnej ekonomiky obidvoch regiónov. Konkrétne by malo ísť o vinohradníctvo, vinárstvo, ovocinárstvo, poľnohospodárstvo a automobilový priemysel. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Rozvíjať by sa mala naďalej i cezhraničná mobilita, a to v poradí tretím cyklomostom ponad rieku Morava, najnovšie medzi obcami Dürnkrut a Gajary. Dôraz na ochranu životného prostredia a na environmentálne vzdelávanie sa bude klásť pri národnom Ekocentre v Čunove. Jeho budovanie bude pokračovať treťou fázou, a to rekonštrukciou sýpky.



BSK sa plánuje zameriavať aj na komplexný rozvoj turistickej destinácie pri rieke Morava. Súčasťou má byť napríklad oprava a obnova cyklotrasy Eurovelo13, ktorá vedie pozdĺž bývalej "železnej opony". Na Slovensku má táto trasa úsek dlhý 90 km, vedie popri riekach Morava a Dunaj a zároveň aj medzi dvomi cyklomostami – Cyklomostom slobody a Vysomarch.



Rozvíjať chce tiež vodácku infraštruktúru, konkrétne vybudovaním výstupísk a nástupísk popri rieke pre vodákov či vodáckeho zázemia. Zabudnúť nechce ani na rozvoj historickej línie územia ako Benešova línia či Cesta Železnej opony.



"Máme rozbehnuté mnohé projekty v oblastiach, ktoré sú pre ľudí také dôležité, počnúc ochranou prírody cez turizmus až po kultúru, ale nevynechali sme ani tému zdravia. V budúcnosti by sme radi realizovali mnohé ďalšie spoločné projekty," skonštatoval krajinský radca vlády spolkovej krajiny Dolné Rakúsko Martin Eichtinger.



Medzi projekty cezhraničnej spolupráce patrí okrem cyklomostov a Ekocentra v Čunove aj obnovenie autobusovej linky do Hainburgu či rekonštrukcia kaštieľa v Modre. Vzniknúť v ňom má i kultúrno-kreatívne centrum či digitálno-dokumentačné centrum pre zachovanie kultúrneho bohatstva Malokarpatska a prihraničného rakúskeho regiónu Weinviertel.