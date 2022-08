Bratislavský kraj plánuje postaviť tretí cyklomost cez Moravu

Bratislava 27. augusta (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje vybudovať už tretí cyklomost ponad rieku Moravu. Spojiť by mal tentoraz obce Gajary a Dürnkrut na rakúskej strane rieky. Cyklomost má byť súčasťou medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13.



"Potenciál rieky v dolnej časti rieky Morava pre rozvoj cestovného ruchu nie je doposiaľ dostatočne využitý. Práve takýto projekt by rozvoj turizmu a cykloturizmu mal posilniť," uviedol predseda BSK Juraj Droba.



Riaditeľka odboru územného plánovania BSK Barbora Lukáčová vysvetlila, že most bude stáť v prirodzenom inundačnom území, musí byť preto odolný voči záplavám. "Zároveň je požiadavkou, aby samotná stavba nebránila prirodzenej povodňovej vlne," upozornila.



Predstavitelia obce Gajary sa netaja tým, že by v blízkosti mosta chceli vybudovať Múzeum železnej opony, pripomínajúce obdobie studenej vojny a ostnatých drôtov, oddeľujúcich komunistický režim a slobodný svet.



Slovensko a Rakúsko na území Bratislavského kraja spájajú už dva cyklomosty. V roku 2012 otvorili Cyklomost slobody medzi Devínskou Novou Vsou a Schlosshofom, v júni tohto roku zasa cyklomost VysoMarch medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg.