Bratislavský kraj plánuje projekty v oblasti sociálnych služieb

Bratislava 26. februára (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje aj v tomto roku pokračovať v rozširovaní kapacít v zariadeniach sociálnych služieb na komunitnej úrovni. Zamerať sa chce však aj na výstavbu nových špecializovaných zariadení s celoročnou pobytovou formou. Pre TASR to uviedol predseda BSK Juraj Droba. Oblasť sociálnych služieb považuje kraj hneď po školstve za jednu z najdôležitejších priorít.



Bratislavský kraj starne, so zvyšujúcim sa vekom sa zvyšuje aj dopyt po sociálnych i zdravotníckych službách. Máme niekoľko projektov, je toho veľa," skonštatoval Droba.



Plánované rozšírenie kapacít sa týka napríklad špecializovaného zariadenia pre ľudí s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou a demenciou v Centre sociálnych služieb Pod Karpatmi na Hrnčiarskej ulici v Pezinku i v Centre sociálnych služieb Rača na Strelkovej ulici. Súčasťou zlepšení a skvalitnenia služieb má byť aj podpora ich rodín prostredníctvom komplexnej starostlivosti poskytovanej pod jednou strechou.



Kraj sa chce tiež zamerať na zriadenie špecializovaného zariadenia s ambulantnou formou pre ľudí s autizmom v priestoroch Strednej odbornej školy pedagogickej na Bullovej ulici v Bratislave, rovnako tak na špecializovaného zariadenia s celoročnou ambulantnou formou pre ľudí s autizmom na Hontianskej ulici.



V pláne má aj viaceré nové projekty na území Bratislavy. Venovať sa chce napríklad príprave nového špecializovaného zariadenia s celoročnou pobytovou formou pre ľudí s autizmom na Znievskej ulici, ale tiež špecializovaného zariadenia s celoročnou pobytovou formou pre ľudí s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou a demenciou v Záhorskej Bystrici. Druhý spomínaný projekt si však podľa neho vyžiada dlhší čas. "Zámer je od začiatku. Teraz sa dostávame do fázy, keď sme si vyjasnili dohody, respektíve nedohody s plánovanými partnermi a ideme do toho samostatne," poznamenal Droba.



V spolupráci s Poliklinikou Karlova Ves a odborom zdravotníctva Úradu BSK sa chce zamerať na prípravu podkladov pre vybudovanie nového Centra služieb včasnej intervencie v budove na Donnerovej ulici.