Bratislavský kraj plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu

Bratislava 16. júna (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu spojenú školu. Zmeny sa majú realizovať k septembru tohto roka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa kraja Lucia Forman v reakcii na zámer rezortu školstva optimalizovať sieť stredných škôl.



"Všetky strategické zámery sú pomenované v schválenej Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách v BSK na obdobie 2023 - 2026," priblížila s tým, že proces v kraji už začal a je dlhodobý.



Podotkla, že v aktuálnej situácii nie je najväčší problém sieť škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Za významnejší problém považuje nedostatok kvalifikovaných zamestnancov a modernizačný dlh na budovách. Rovnako aj legislatívu, ktorá podľa hovorkyne nereflektuje na aktuálne potreby a spomaľuje proces zavádzania zmien, experimentov či uplatňovania odborníkov z praxe.



Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) oznámil zámer optimalizovať sieť stredných škôl. Menšie školy by sa mohli spájať do väčších celkov, ktoré by mali spoločné manažmenty, dokázali sa zjednocovať v plánoch vzdelávania, mať spoločných odborných zamestnancov či nadväzovať partnerstvá so zamestnávateľmi.