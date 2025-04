Bratislavský kraj podporí tento rok 214 projektov

Bratislava 4. apríla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) podporí tento rok v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) celkovo 214 projektov. Ide o podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka, kultúry, mládeže, športu a zdravotníctva. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci, ktorí schválili dotácie vo výške 750.000 eur.



Do životného prostredia a rozvoja vidieka poputuje 210.000 eur. Podporených bude 19 projektov z 28 podaných žiadostí. Na kultúru pôjde rovnako 210.000 eur. Podporených bude 82 z 218 podaných žiadostí. Do športu poputuje 178.500 eur. Podporených bude 80 projektov z 200 podaných žiadostí. Do zdravotníctva pôjde 120.000 eur. Podporených bude 18 projektov z 24 podaných žiadostí. Na mládež poputuje 31.500 eur. Podporených bude 15 projektov zo 71 žiadostí.



BSK má nastavený presný postup hodnotenia žiadostí a schvaľovania dotácií. Žiadosti sú hodnotené najprv po formálnej stránke, či spĺňajú všetky náležitosti. Následne ich posudzujú odborní hodnotitelia v rámci jednotlivých oblastí. Výstup sa v ďalšom kroku dostane do dotačnej komisie. Dotácie nakoniec schvaľuje zastupiteľstvo BSK.