Bratislavský kraj podporil 26 projektov na zvýšenie kapacít škôl

Bratislava 12. septembra (TASR) - Z prostriedkov REACT-EU Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) podarilo podporiť 26 projektov zameraných na modernizáciu a rozvoj základných škôl a zvýšiť tak počet miest pre školákov o vyše 4000. Kraj spolu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR získal na tento účel vyše 60 miliónov eur.



Predseda BSK Juraj Droba pripomenul, že v kraji pribudne každoročne približne 8000 obyvateľov. "Aj toto je jednou z príčin, prečo ešte donedávna chýbalo v Bratislavskom kraji na základných školách približne 9000 miest. Preto som rád, že sa nám podarilo získať prostriedky, z ktorých pokryjeme viac ako polovicu chýbajúcich kapacít," vyhlásil Droba.



Kraj podporil 11 projektov v mestských častiach hlavného mesta a 15 škôl v obciach a mestách Bratislavského kraja. Prostredníctvom eurofondov vznikne 4265 nových miest pre školákov, zrenovuje sa 23 škôl a postaví sa päť nových školských budov. "Z chýbajúcich 360 kmeňových tried na základných školách v kraji sa tak týmito projektmi pokryje 214 kmeňových tried," uviedla štátna tajomníčka MIRRI Barbora Lukáčová.



Desiatku projektov už dokončili, zvyšné sfinalizujú do konca roka 2023.