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Bratislavský kraj podporil výstavu J. Šantavej vo Varšave
Podpora výstavy podľa kraja prispieva k medzinárodnej prezentácii súčasného slovenského vizuálneho umenia, rozvíjaniu kultúrneho dialógu a posilňovaniu kultúrnych väzieb medzi Slovenskom a Poľskom.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) podporuje prezentáciu slovenského umenia v zahraničí. Najnovšie tak urobil podporou výstavy fotografky Jany Šantavej v Slovenskom inštitúte vo Varšave. Výstava s názvom Feed the mirror potrvá do 7. decembra, vstup je bezplatný. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Kultúra totiž nie je iba o predstaveniach, koncertoch či výstavách. Je aj o schopnosti porozumieť sebe navzájom, klásť otázky a pozerať sa na svet z rôznych perspektív. Veríme, že kvalitné slovenské umenie má svoje miesto na medzinárodnej scéne a že práve takéto projekty pomáhajú vytvárať nové kultúrne spojenia medzi krajinami,“ skonštatovala Forman.
Podpora výstavy podľa kraja prispieva k medzinárodnej prezentácii súčasného slovenského vizuálneho umenia, rozvíjaniu kultúrneho dialógu a posilňovaniu kultúrnych väzieb medzi Slovenskom a Poľskom. Prezentácia v Slovenskom inštitúte vo Varšave je zároveň podľa neho príkladom spolupráce samosprávy, kultúrnej diplomacie, nezávislého kultúrneho sektora a súčasných slovenských umelcov.
Fotografická séria Feed the mirror získala v roku 2026 čestné uznanie (Honorable Mention) v medzinárodnej fotografickej súťaži International Photography Awards (IPA). Varšavská výstava tak predstavuje ďalší krok v medzinárodnej prezentácii autorkinej tvorby. Nadväzuje na jej výstavné aktivity v zahraničí vrátane prezentácie v Slovenskom inštitúte v Budapešti na jar 2026.
Jana Šantavá sa vo svojej umeleckej praxi dlhodobo venuje inscenovanej a konceptuálnej fotografii, otázkam identity, medziľudských vzťahov a hraniciam medzi realitou a ilúziou. Prostredníctvom vizuálne konštruovaných situácií skúma spôsob, akým človek vníma seba samého a svoje postavenie v okolitom svete.
„Kultúra totiž nie je iba o predstaveniach, koncertoch či výstavách. Je aj o schopnosti porozumieť sebe navzájom, klásť otázky a pozerať sa na svet z rôznych perspektív. Veríme, že kvalitné slovenské umenie má svoje miesto na medzinárodnej scéne a že práve takéto projekty pomáhajú vytvárať nové kultúrne spojenia medzi krajinami,“ skonštatovala Forman.
Podpora výstavy podľa kraja prispieva k medzinárodnej prezentácii súčasného slovenského vizuálneho umenia, rozvíjaniu kultúrneho dialógu a posilňovaniu kultúrnych väzieb medzi Slovenskom a Poľskom. Prezentácia v Slovenskom inštitúte vo Varšave je zároveň podľa neho príkladom spolupráce samosprávy, kultúrnej diplomacie, nezávislého kultúrneho sektora a súčasných slovenských umelcov.
Fotografická séria Feed the mirror získala v roku 2026 čestné uznanie (Honorable Mention) v medzinárodnej fotografickej súťaži International Photography Awards (IPA). Varšavská výstava tak predstavuje ďalší krok v medzinárodnej prezentácii autorkinej tvorby. Nadväzuje na jej výstavné aktivity v zahraničí vrátane prezentácie v Slovenskom inštitúte v Budapešti na jar 2026.
Jana Šantavá sa vo svojej umeleckej praxi dlhodobo venuje inscenovanej a konceptuálnej fotografii, otázkam identity, medziľudských vzťahov a hraniciam medzi realitou a ilúziou. Prostredníctvom vizuálne konštruovaných situácií skúma spôsob, akým človek vníma seba samého a svoje postavenie v okolitom svete.