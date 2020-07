Bratislavský kraj podporuje výstavbu kultúrneho a kongresového centra

Bratislava 10. júla (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) podporuje Iniciatívu za vznik Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC) v Bratislave. Argumentuje pritom nielen absenciou reprezentatívneho kultúrneho stánku, ale aj benefitmi, ktoré by prinieslo zužitkovanie potenciálu pre rozvoj kongresového turizmu.



"Významné kultúrne či kongresové podujatia zvyšujú reputáciu krajiny vo svete, dokážu prilákať na Slovensko odborníkov a investorov. NKKC by mohlo byť aj stimulom pre naštartovanie výstavby, cestovného ruchu, kultúry po koronakríze,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.



Podľa zámeru, ktorý vo februári podporila aj vláda, má mať NKKC ako samostatný objekt kapacitu 3000 miest. Ročne by prinieslo približne 85 miliónov eur, celkové dane vo výške 9 až 12 miliónov eur ročne a z toho státisíce eur do rozpočtu BSK a hlavného mesta SR Bratislavy a to od návštevníkov či organizátorov rôznych podujatí. Okrem toho má vytvoriť viac než 1000 nových pracovných miest v kraji.



Cieľom iniciatívy je dostať Bratislavu nielen na kongresovú, ale i eventovú mapu sveta. V odvetví MICE, do ktorého je okrem konania kongresov zarátané aj organizovanie pracovných mítingov či kultúrnych podujatí, Bratislava výrazne zaostáva za susednou Viedňou, Budapešťou či Prahou. Pre perspektívu rozvoja tohto odvetvia v Bratislave hovorí aj fakt, že susedná Viedeň nevie saturovať až 25 percent všetkých kongresov. "A to je jeden z dôvodov, prečo je potrebné vytvoriť takéto centrum aj tu v Bratislave,” vysvetlil Róbert Vass z Iniciatívy za vznik Národného kultúrneho a kongresového centra. Hudobník Martin Valihora pripomína, že nejde len o kongresový biznis. "Bratislava by NKKC získala bezkonkurenčné reprezentatívne priestory aj na kultúrne podujatia, galavečery či rôzne verejné podujatia,” upozornil Valihora, ktorý tiež zastupuje iniciatívu.



Podporu zámeru výstavby NKKC v Bratislave vyjadrila vláda Petra Pellegriniho 12. februára 2020, na vtedajšom rokovaní schválila vyčlenenie 60 miliónov eur, ktoré sa majú investovať do roku 2026. Financovanie sa má realizovať prostredníctvom účelovej dotácie, ktorú bude čerpať občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum. Podmienkou uvoľnenia peňazí je však konkrétna štúdia s presnou lokalizáciou budúceho NKKC, projekt má zhodnotiť Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií (MF) SR, k zámeru sa má vyjadriť aj Protimonopolný úrad SR a Európska komisia (EK).