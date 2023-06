Bratislavský kraj pokračuje v komplexnej obnove Divadla Aréna

Bratislava 1. júna (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v komplexnej rekonštrukcii bratislavského Divadla Aréna, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou. Investícia predstavuje viac ako desať miliónov eur. Podstatná časť stavebných prác je v súčasnosti hotová, práce pokračujú prevažne v interiéri. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Ide o najväčší investičný projekt kraja v oblasti kultúry. Z divadla chceme vytvoriť dominantu Tyršovho nábrežia, ktorého areál oživíme a otvoríme ho aj mimo času vyčleneného na predstavenia," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Na rekonštrukciu sa kraj pozerá komplexne, prinášať má nielen divadelný zážitok. Pribudnúť má napríklad kaviareň s terasou a výhľadom na panorámu starej Bratislavy. Chýbať by nemala ani čitáreň, workshopy či experimentálna scéna. Úpravou exteriéru sa zároveň rozširuje priestor divadla. V letnej sezóne sa má divadlo otvoriť projektom ako letná scéna, vysunuté javisko s hľadiskom, menšie šapitó, nový cirkus, hudobné večery či popoludnia.



S rekonštrukciou divadla začal kraj vlani vo februári. Vizuálne by sa malo divadlo vrátiť do podoby z roku 1939. Na práce dohliadajú aj pamiatkari.



História budovy divadla sa začala písať v roku 1828, keď na petržalskom brehu Dunaja vznikol priestor na letné divadlo, nekrytý amfiteáter. V roku 1898 bola na mieste amfiteátra vystavaná budova, ktorej podoba sa zachovala približne do roku 1939. V roku 1945 bola budova zatvorená pre verejnosť na takmer 50 rokov. Slúžila ako sklad televíznych kulís. Posledná rekonštrukcia budovy bola v prvej polovici 90. rokov minulého storočia.