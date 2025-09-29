< sekcia Regióny
Bratislavský kraj pokračuje v príprave i prácach na kampusoch
Práce pokračujú aj na kampuse bioenergetiky a krajinotvorby v Bernolákove. Prebieha prvá etapa modernizácie odborných učební pre záhradníkov.
Bratislava 29. septembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v príprave plánovaného kampusu zdravia a športu v bratislavskej Petržalke. Za dôležitý dokument, ktorý posúva projekt k územnému konaniu a následne stavebnému povoľovaniu, považuje súhlasné stanovisko hygieny. Pre TASR to uviedla riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Úradu BSK Barbora Lukáčová.
„Sme už v oveľa vyššom stupni projektovania, ale, samozrejme, musíme mať aj dokonalý inžiniering, teda jednotlivé povolenia. Preto je to pre nás dosť dôležitý míľnik,“ skonštatovala Lukáčová s tým, že značnú pozornosť venovali téme hluku, kde sa podarilo splniť opatrenia na dodržanie prísnych pravidiel.
Budúci rok plánuje kraj výdavky na tzv. siete a líniové stavby. Stavenisko by malo byť oplotené, plánované je planírovanie, vyrovnanie či výruby, rovnako tak výstavba ciest. Týka sa to nielen tej, ktorá by mala slúžiť ako obchvatná cesta, ale aj tej, ktorú je potrebné vybudovať v zmysle pripomienok mestskej časti a hlavného mesta a ktorá bude následne zaradená do siete komunikácií.
Ukončenie projektových prác predpokladá v roku 2026, samotnú realizáciu stavebných prác odhaduje na prvý kvartál 2027.
Kraj zároveň podotýka, že financie z externých zdrojov získal aj preto, že zásadným spôsobom zmení jednu z najväčších „prepadlín“ a verejných služieb na Slovensku, a tou je verejné zdravie. V ňom krajina prepadá, pretože väčšina výdavkov ide na klinické zázemie alebo zabezpečenie a len jedno percento zo všetkých výdavkov zdravotníctva ide na prevenciu. „Prepadáme v podstate vo všetkých civilizačných chorobách a je to vlastne ohrozenie aj hospodárstva ako takého,“ poznamenala Lukáčová.
Kraj dostal napríklad finančné prostriedky zo švajčiarskeho mechanizmu, čo bolo aj jednou z tém posledného rokovania krajského zastupiteľstva. Pozornosť je v rámci projektu venovaná prevencii smerom k mladej generácii, ktorá bude vstupovať na hospodársky trh, ale aj k staršej generácii na zvýšenie kvality života. Cieľom je, aby bolo pohybové ústrojenstvo dlho pohyblivé a aby nemuseli ísť seniori na vážne zákroky spojené s kolenami či kĺbmi.
Práce pokračujú aj na kampuse bioenergetiky a krajinotvorby v Bernolákove. Prebieha prvá etapa modernizácie odborných učební pre záhradníkov, ukončenie prác by malo byť začiatkom školského roka 2025/2026. Ďalšie etapy sú vo fáze príprav.
„Začali sme postupnými aktivitami, pretože do Bernolákova sme jednak sťahovali školu z Malinova, ktorá bude zastrešovať tému krajinotvorby a záhradníctva. Preto sme boli povinní pripraviť aj zázemie. To zázemie vysoko špičkové,“ podotkla Lukáčová. Priestor bývalých dielní prešiel revitalizáciu za okolo 800.000 eur a vznikli odborné učebne.
Kraj pokračuje v projektovaní aj vonkajšieho areálu, naprojektovaný je napríklad skleník. Kraj získal externé zdroje, čaká na podpísanie zmluvy.
BSK pokračuje v prácach na vinársko-ovocinárskom kampuse v Modre. Vo vysokom stupni projekčnej činnosti má samotnú školu, ktorá prejde reformou, zaniknú kmeňové triedy a nahradia ich odborné. Chýbať nebude ani senzorická miestnosť na ochutnávanie. Projektovať sa začína pivnica, ktorá má byť najväčšou vlajkovou loďou kampusu. „Nielen preto, že bude s moderným vybavením, ale bude to zázemie, kde sa budú stretávať podnikateľský sektor, aplikovaný výskum a samotná škola,“ podotkla Lukáčová. Investície sa týkajú aj internátu.
