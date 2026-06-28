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Bratislavský kraj poprel tvrdenie LOZ o nemocnici Podunajské Biskupice
Cieľom návrhu je podľa hovorkyne efektívne využitie dlhodobo nepoužívanej časti areálu na poskytovanie všeobecne prospešných a verejne dostupných sociálno-zdravotných služieb obyvateľom kraja.
Autor TASR
Bratislava 28. júna (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa ohradil voči tvrdeniu Lekárskeho odborového združenia (LOZ), že návrh predložený Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR v súvislosti s ďalším využitím časti areálu Špecializovanej geriatrickej nemocnice (ŠGN) Podunajské Biskupice (PB) pre účely poskytovania sociálno-zdravotnej starostlivosti, je „podozrivý“. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Lucia Forman.
„BSK opakovane, a to aj v minulosti žiadal MZ SR a Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB), aby v súvislosti s presunom a postupným útlmom poskytovania zdravotnej starostlivosti v ŠGN PB prehodnotili svoje kroky, najmä v súvislosti so starostlivosťou o dlhodobo chorých pacientov, nakoľko ide nedostatkovú starostlivosť,“ zdôraznila hovorkyňa. Zároveň však poukázala na to, že kraj nie je zriaďovateľom ŠGN PB a ani vlastníkom či správcom areálu. „Preto samotné rozhodnutie o rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti či ďalšom využití areálu ŠGN PB nie je v kompetencii BSK,“ doplnila Forman.
Podotkla, že návrh, ktorý BSK predložil rezortu zdravotníctva, bol spracovaný v nadväznosti na úlohu uznesenia vlády SR zo 14. januára tohto roka. Cieľom návrhu je podľa hovorkyne efektívne využitie dlhodobo nepoužívanej časti areálu na poskytovanie všeobecne prospešných a verejne dostupných sociálno-zdravotných služieb obyvateľom kraja, a to poskytovateľom v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Oddelenie dlhodobo chorých v nemocnici v bratislavských Podunajských Biskupiciach sa presťahovalo do priestorov v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Lekárski odborári sťahovanie kritizovali. V piatok (26. 6.) vyzvali BSK, MZ a UNB na transparentné a otvorené rokovania o ďalšom využití areálu ŠGN PB. Otázky o skutočných zámeroch s týmto štátnym zdravotníckym areálom podľa LOZ pretrvávajú.
„BSK opakovane, a to aj v minulosti žiadal MZ SR a Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB), aby v súvislosti s presunom a postupným útlmom poskytovania zdravotnej starostlivosti v ŠGN PB prehodnotili svoje kroky, najmä v súvislosti so starostlivosťou o dlhodobo chorých pacientov, nakoľko ide nedostatkovú starostlivosť,“ zdôraznila hovorkyňa. Zároveň však poukázala na to, že kraj nie je zriaďovateľom ŠGN PB a ani vlastníkom či správcom areálu. „Preto samotné rozhodnutie o rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti či ďalšom využití areálu ŠGN PB nie je v kompetencii BSK,“ doplnila Forman.
Podotkla, že návrh, ktorý BSK predložil rezortu zdravotníctva, bol spracovaný v nadväznosti na úlohu uznesenia vlády SR zo 14. januára tohto roka. Cieľom návrhu je podľa hovorkyne efektívne využitie dlhodobo nepoužívanej časti areálu na poskytovanie všeobecne prospešných a verejne dostupných sociálno-zdravotných služieb obyvateľom kraja, a to poskytovateľom v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Oddelenie dlhodobo chorých v nemocnici v bratislavských Podunajských Biskupiciach sa presťahovalo do priestorov v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Lekárski odborári sťahovanie kritizovali. V piatok (26. 6.) vyzvali BSK, MZ a UNB na transparentné a otvorené rokovania o ďalšom využití areálu ŠGN PB. Otázky o skutočných zámeroch s týmto štátnym zdravotníckym areálom podľa LOZ pretrvávajú.