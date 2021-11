Bratislavský kraj posilnil očkovanie, je pripravený rozšíriť kapacity

Bratislava 27. novembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) posilnil očkovanie vo veľkokapacitnom očkovacom centre na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ), aktuálne tam očkuje tri dni v týždni. Kraj je však pripravený rozširovať jeho kapacity podľa požiadaviek až na približne 4500 ľudí denne. Očkovacie miesto v nákupnom centre na Einsteinovej ulici, ktoré taktiež spadá pod kraj, je na maximálnej kapacite 250 ľudí. Záujem oň sa zvýšil takmer desaťnásobne. Otvorené je denne.



"Na číslach o počtoch prvoočkovancov vidno rastúci záujem o očkovanie. A takisto vidno aj záujem o podanie tretej dávky vakcíny," uviedla pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman. Dôvody sú najmä dva. Prvým je zhoršujúca sa epidemiologická situácia vo všeobecnosti, druhým osobná skúsenosť s ochorením COVID-19 vo svojom blízkom okolí, nezriedka aj úmrtím.



Kraj preferuje očkovanie s registráciou. Záujemcovia tak môžu urobiť buď cez Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), alebo náhradnícke zoznamy Bratislavského kraja. Kraj im odkazuje, že tak predídu dlhému čakaniu. Príkladom je aj očkovacie miesto v nákupnom centre, kde sa očkuje len bez registrácie a ľudia tam čakajú v súčasnosti aj viac ako dve hodiny.



Bratislavský kraj zároveň pokračuje aj vo výjazdovom očkovaní v jednotlivých obciach na svojom území. Takúto možnosť ponúka už niekoľko mesiacov, skúseností sú podľa hovorkyne len pozitívne. "Organizácii očkovania v obci sa venuje vždy nejaký miestny nadšenec, najčastejšie starosta, a výsledkom sú zaočkovaní spoluobčania, ktorí by sami do Bratislavy na štadión neprišli," poznamenala Forman.



Riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu BSK a lekár kraja Tomáš Szalay sa v súvislosti s očkovaním niekoľkokrát vyjadril, že podľa neho by malo byť povinné. Podporuje ho preto, lebo očkovanie preukázateľne pomáha zásadne predchádzať hospitalizáciám a úmrtiam na COVID-19 a tiež preto, lebo ostatné nástroje na zvýšenie zaočkovanosti zlyhali. Alternatívou by podľa neho bola spoluúčasť pacienta za náklady, ktorým sa mohlo predísť prevenciou. "Zmyslom solidárneho systému v zdravotníctve nie je podporovanie škodlivých a nesprávnych rozhodnutí ľudí. Inak povedané, ľudia majú znášať zodpovednosť za svoje zlé rozhodnutia," podotkol Szalay.