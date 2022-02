Prevádzku veľkokapacitného očkovacieho centra v Bratislave prerušia

Bratislava 8. februára (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pozastaví koncom februára prevádzku veľkokapacitného očkovacieho centra na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) v Bratislave. Reaguje tak na klesajúci záujem o prvú, druhú aj tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Pri súčasnom dopyte po očkovaní ho nepovažuje za potrebné. Minimálny je záujem aj o výjazdové očkovanie. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Posilňujúcu tretiu dávku si v Bratislavskom kraji prišlo dať vyše 60 percent z tých, ktorí majú na ňu nárok. Očkovali sme aj prvou a druhou dávkou, avšak tvorili minoritu," skonštatoval lekár kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay.



Uplynulú sobotu (5. 2.) očkoval kraj dospelých a staršie deti vo veku 12+, objednaných bolo poľa lekára len okolo 650 ľudí. V pondelok (7. 2.) očkovali deti vo veku 5 až 11 rokov. Pre túto kategóriu bude na zaočkovanie k dispozícii ešte jeden deň, a to piatok 18. februára, keďže dopyt v tejto kategórii pretrváva. Najbližšiu sobotu (12. 2.) bude kraj očkovať v Poliklinike Karlova Ves.



Podľa platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR má Bratislavský kraj plne zaočkovaných 62 percent obyvateľov kraja, z toho vo veku 50+ je plne zaočkovaných 77 percent. V Bratislave je plne zaočkovaných 66 percent. Vo veku 50+ je plne zaočkovaných 80 percent obyvateľov hlavného mesta a 67 percent na celom Slovensku. Približne 60 percent zaočkovaných obyvateľov kraja má za sebou aj tretiu dávku, v Bratislave je to 62 percent. Vo veku 5 až 11 rokov dostalo aspoň jednu dávku 7,7 percenta detí kraja, v Bratislave je to 14,5 percenta, kým na celom Slovensku je to 1,9 percenta.



Veľkokapacitné očkovacie centrum na NFŠ je v prevádzke už bezmála rok. Od marca minulého roka podalo vyše 350.000 dávok vakcín. Bratislavský kraj má najvyššiu mieru zaočkovanosti spomedzi ostatných krajov.