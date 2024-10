Bratislavský kraj prijíma návrhy kandidátov na ocenenia za rok 2024

Bratislava 28. októbra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) opäť prijíma návrhy kandidátov na Ocenenia BSK. Obyvatelia, občianske združenia či iné organizácie so sídlom v kraji ich môžu navrhovať do konca decembra. Ocenení môžu byť jednotlivci i organizácie. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Doteraz ocenené osobnosti sú výnimoční ľudia z rôznych oblastí kultúry, športu, vzdelávania, vedy, zdravotníctva či sociálnej starostlivosti. Svojou prácou alebo talentom robia naše životy lepšími a reprezentujú kraj doma i v zahraničí. Sú pre nás motiváciou a inšpiráciou," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Najvyšším ocenením BSK je Výročná cena Samuela Zocha. Bratislavský kraj udeľuje tiež Pamätný list Samuela Zocha, Čestné občianstvo BSK, Cenu verejnosti a Ďakovný list predsedu BSK. In memoriam sa udeľuje titul Historická osobnosť regiónu, ktorú navrhuje predseda BSK.



Prihlasovací formulár je zverejnený na webe kraja. Súčasťou nominácie musí byť aj súhlas nominovaného, jeho stručný životopis a odôvodnenie nominácie. Formulár zároveň musí byť vlastnoručne podpísaný oboma stranami. V prípade návrhu na ocenenie in memoriam je potrebný súhlas žijúcej blízkej osoby. Návrhy je možné podávať do 31. decembra, a to osobne, poštou alebo elektronicky.



Laureátov vyberajú poslanci Zastupiteľstva BSK.