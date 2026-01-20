< sekcia Regióny
Bratislavský kraj pripomína: Toto je termín pre prihlášky na strednú
Predseda BSK Juraj Droba upozornil, že výber strednej školy je jedným z najdôležitejších rozhodnutí v živote mladého človeka.
Autor TASR
Bratislava 20. januára (TASR) - Na podanie prihlášky na strednú školu ostáva mesiac, termín je do 20. februára. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) to v utorok pripomenul s odkazom na možnosť vybrať si jednu zo 49 stredných škôl, ktorých je zriaďovateľom.
Predseda BSK Juraj Droba upozornil, že výber strednej školy je jedným z najdôležitejších rozhodnutí v živote mladého človeka. „Nejde len o najbližšie štyri či päť rokov, ale o smer, ktorým sa bude uberať jeho budúcnosť. Preto je dôležité, aby si žiaci vybrali školu, ktorá ich bude baviť, rozvíjať ich talent a zároveň im dá reálnu šancu na dobré uplatnenie v živote,“ zdôraznil.
Poznamenal, že z ponuky škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja možno vyberať z gymnázií, stredných priemyselných i umeleckých škôl a odborných škôl rôzneho zamerania. „Žiaci si môžu vybrať z množstva odborov - technických, elektrotechnických, umeleckých, zdravotníckych, pedagogických, ekonomických, športových, kaderníckych, gastronomických, poľnohospodárskych, chemických či polygrafických,“ dodal Droba.
Zvýraznil zároveň dlhodobú snahu BSK investovať do modernizácie škôl a vytvárať inštitúcie, ktoré dokážu prepájať teóriu s praxou. Pripomenul, že kraj buduje odborné centrá porovnateľné s prostredím zamestnávateľov a začína vytvárať aj centrá excelentnosti, ktoré budú prepájať vzdelávanie, prax a aplikovaný výskum.
Záujemcovia môžu o zameraní a študijných odboroch získať detailný prehľad na webe www.strednapremna.sk. Bratislavský kraj zároveň každoročne vydáva brožúru Sprievodca strednými školami, ktorú je možné si stiahnuť z webovej stránky BSK.
