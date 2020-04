Bratislavský kraj pripravil interaktívny online kvíz pri výbere štúdia

Bratislava 21. apríla (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pomáha žiakom základných škôl s výberom strednej školy aj v čase nového koronavírusu, tentoraz prichádza s interaktívnym on-line kvízom. Žiakom by mal nielen pomôcť zistiť viac o sebe samom, o svojich záľubách a schopnostiach, ale aj to, aké štúdium by si mali po ukončení základnej školy vybrať. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"So žiakmi sa stretávame v on-line prostredí, teda tam, kde sa dnes uskutočňuje ich kompletná výučba. Verím, že vyplnenie kvízových otázok ich nielen navedie tým správnym smerom, ale aj pobaví či odhalí dosiaľ nepoznané," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Kvíz je dostupný na webovej stránke www.strednapremna.sk a pozostáva zo 16 otázok s predvolenými odpoveďami. Ich výsledkom je odporúčanie vhodnej strednej školy alebo študijného odboru. Bratislavský kraj má pritom vo svojej pôsobnosti 54 stredných škôl. Bližšie informácie o jednotlivých školách nájdu záujemcovia aj v brožúrke Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!, ktorú si môžu zadarmo objednať na predmetnej webovej stránke i stránke Úradu BSK.



Prihlášky na stredné školy je možné podať v predĺženom termíne, a to do 15. mája, bez potvrdenia od lekára. Prijímacie, rovnako ako aj talentové skúšky sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.



Bratislavský kraj pripravuje každoročne ponuku odborov na školách nielen priamo so zamestnávateľmi, ale aj s odborníkmi na zamestnanosť. Práve podľa ich požiadaviek a výhľadov upravuje kraj následne odbornú prípravu na svojich stredných školách. Za uplynulé dva roky otvoril kraj 21 nových odborov a štyri nové bilingválne gymnáziá. Niektoré zo škôl alebo odborov sú v rámci Bratislavského kraja ako jediné na Slovensku.



Kraj zároveň prináša študentom aj niekoľko benefitov, napríklad ubytovanie v internáte za jedno euro pre študentov zapojených do duálneho vzdelávania. Títo študenti majú navyše obed v jedálni za jeden cent. Zamestnávatelia zapojení do duálneho vzdelávania v prípade úspešného štúdia garantujú pracovné miesto po ukončení školy.