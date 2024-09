Bratislavský kraj realizuje projekt zámeru kampusu zdravia a športu

Bratislava 22. septembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje v realizácii projektového zámeru kampusu zdravia a športu v Petržalke. Má už vypracovanú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a získava na ňu povolenia. Pre TASR to uviedla riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Úradu BSK Barbora Lukáčová. V zóne už kraj vykonal stavebné práce vo forme skúmania podložia či pozemku.



"Projektujeme ďalej, teda na vyššie stupne, aby sme mohli čo najrýchlejšie realizovať prvé aktivity, ktoré by mohli obyvatelia vidieť," skonštatovala Lukáčová s tým, že v roku 2025, respektíve na prelome rokov 2025/2026 by mohli byť realizované terénne a zemné práce, zakladenie sietí či výstavba ciest. Závisieť to bude aj od verejných obstarávaní na zhotoviteľov stavieb.



Projekt má prepojiť aktivity stredoškolského vzdelávania, profesionálnej športovej prípravy i diagnosticko-rehabilitačného a výskumného pracoviska zameraného na prevenciu a osvetu verejného zdravia. Areál má pozostávať z viacerých objektov, ktoré sa budú synergicky prepájať. Podľa Lukáčovej je to najväčšia verejná investícia mimo líniových stavieb, ktoré robí samospráva na území, rovnako tak investícia do komplexnej školskej infraštruktúry.



Tvoriť ho má budova školy vrátane diagnosticko-rehabilitačného centra, pri ktorom spolupracuje kraj s partnermi aj z oblasti vedy a aplikovaného výskumu, internát, hokejová hala, atletický štadión či multifunkčná hala. Súčasťou má byť aj priestor pre rôzne športové aktivity verejnosti či oddychová zóna.



Po tom, ako z projektu odstúpil hokejový klub Slovan Bratislava, je partnerom Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH), s ktorým však kraj aj doteraz spolupracoval. "Nemáme veľa takýchto priestorov, pozemkov na to, aby sa tam takéto niečo vybudovalo. Boli by sme radi, ak by sme sa vedeli na tomto projekte podieľať a pokračovať v tom ďalej," povedal pre TASR generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo s tým, že by sa mohlo vytvoriť národné hokejové centrum či vlastné zázemie.



Poznamenal, že sa pripravuje druhé memorandum. "Chceme veľmi zodpovedne pristúpiť k tomu. Keď budeme mať absolútne jasné financovanie dlhodobo, tak tým pádom pôjdeme do toho," doplnil Lažo.



Partnermi projektu sú BSK, Spojená škola Ostredková, SZĽH, Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied. Z projektu odstúpil Volejbalový klub polície Bratislava vzhľadom na finančnú náročnosť i HC Slovan Bratislava v dôsledku udalostí "vyššej moci".



Pozemok s rozlohou takmer deväť hektárov na konci Petržalky kúpil BSK v roku 2008 za vtedajších 287 miliónov korún (približne 9,5 milióna eur). V minulosti sa v súvislosti s ním uvažovalo o viacerých nakoniec nezrealizovaných projektoch, napríklad o Danube Arene. Lokalita je aj v územnom pláne mesta definovaná ako územie na šport.