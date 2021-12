Bratislavský kraj rozšíril počet očkovacích dní proti COVID-19 na NFŠ

Bratislava 27. decembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) rozšíril počet očkovacích dní proti ochoreniu COVID-19. Očkovať sa bude na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) od utorka do štvrtka (28. 12. - 30. 12.). Jeden očkovací deň pribudne vo štvrtok aj v Malackách. Samospráva reaguje na zvýšený dopyt obyvateľov. TASR o tom informoval riaditeľ komunikačného odboru BSK Michal Feik.



Začiatkom januára pribudnú ďalšie štyri dni, a to 4. januára, 7. až 8. januára a 10. januára. "Aj napriek tomu, že všetci by sme chceli cez vianočné sviatky oddychovať, zodpovednosť nám to nedovolí. Preto očkujeme aj medzi sviatkami a po Novom roku," uviedol predseda BSK Juraj Droba.



Vo veľkokapacitnom očkovacom centre na NFŠ podávajú prvú, druhú aj tretiu dávku vakcíny Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech. Najväčší záujem je o tretiu dávku. Samosprávny kraj ňou očkuje záujemcov, ktorí majú viac ako 18 rokov a od očkovania druhou dávkou vakcíny od spoločností AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna alebo Sputnik V uplynuli viac ako tri mesiace alebo od očkovania prvou dávkou vakcíny od Johnson & Johnson uplynulo viac ako osem týždňov.



BSK aktuálne očkuje len vopred zaregistrovaných ľudí, a to buď cez štátny systém Národného centra zdravotníckych informácií, alebo cez vlastný rezervačný systém, kde si môže záujemca vybrať dátum aj čas.



Rezervovať si termín je možné na internetovej stránke www.bratislavskykraj.sk/koronavirus.