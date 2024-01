Bratislavský kraj sa chce zapojiť do bezpečnostného auditu na školách

Bratislava 12. januára (TASR) - Ak bude spustený avizovaný bezpečnostný audit na školách a výzvy, Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa do nich plánuje zapojiť. Nateraz však nemá o tom bližšie informácie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Samozrejme, všetko bude závisieť od podmienok a finančného krytia zo strany štátu," poznamenala Forman.



Podotkla zároveň, že každá škola v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK má zavedené režimové opatrenia, ktoré zabraňujú vstupu neoprávneným osobám. Bratislavský kraj má v pôsobnosti 54 škôl.



Ministerstvo vnútra SR informovalo, že už takmer rok funguje pracovná skupina. Tá pripravuje bezpečnostný audit na školách, ktorý sa uskutoční formou dotazníka. Z rezortu školstva poukázali na to, že udalosť z Českej republiky iba potvrdila význam tejto pracovnej skupiny.



Téma bezpečnosti na školách sa stala aktuálne diskutovanou po minuloročnej decembrovej tragickej streľbe na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v centre Prahy.