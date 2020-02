Bratislavský kraj sa stane jedným z partnerov projektu CityFoodTrust

Bratislava 28. februára (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa zapojí do projektu CityFoodTrust. Jeho idea vznikla ako reakcia na čoraz aktuálnejšie tlaky na udržateľnosť potravinových systémov v mestských oblastiach spôsobené urbanizáciou a všeobecnými environmentálnymi výzvami. Partnerstvo v projekte v rámci programu Horizon 2020 jednohlasne schválili v piatok krajskí poslanci.



"CityFoodTrust sa zameriava na vývoj cestovných máp a kombinovanie skutočných experimentov o výžive, pre trvalo udržateľnú a zdravú výživu prostredníctvom inovácií. Rovnako má za cieľ vyvíjať inteligentné, ekologicky udržateľné, obehové a zdrojovo efektívne potravinové systémy," uvádza sa v dôvodovej správe materiálu. Ide napríklad o riešenie bioodpadu a odpadového hospodárstva.



Medzi očakávané vplyvy projektu patrí napríklad monitorovanie inovácií v potravinových hodnotových reťazcoch, posilnenie postupov ekologického obstarávania zdravej výživy ako kľúčovej integračnej politiky, či spojenie kompetentných na miestnej, národnej i európskej úrovni s lokálnymi výrobcami potravín, spracovateľmi, distribútormi, výskumnými ústavmi, fondmi a združeniami spotrebiteľov. V pláne je tiež napríklad do štyroch rokov zriadiť 12 laboratórií pre potravinový systém a 36 experimentov v 12 európskych mestách.



Projektové partnerstvo konzorcia CityFoodTrust je zložené z 28 partnerov z desiatich krajín Európy. A to vrátane Slovenska, v zastúpení Slovenskej akadémie vied (SAV) a BSK. Bratislavský kraj by mal pritom na predfinancovanie "svojich" projektových aktivít vyčleniť vo svojom rozpočte v období rokov 2021 až 2024 sumu 263.625 eur.



Ciele projektu sú v súlade so viacerými strategickými dokumentmi BSK. Ide o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014 - 2020 (Ochrana životného prostredia a presadzovanie udržateľného využívania zdrojov), Stratégiu regionálneho rozvoja a Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.



Predpokladaný začiatok realizácie projektu sa odhaduje na začiatok januára 2021.