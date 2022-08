Bratislavský kraj si pripomenie Hartmuta Tautza a hodnotu slobody

Bratislava 4. augusta (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) opäť pripomenie, akú hodnotu má sloboda. Urobí tak pri príležitosti výročia smrti 18-ročného chlapca Hartmuta Tautza, ktorého pri pokuse o útek v auguste 1986 smrteľne napadli špeciálne vycvičené vlčiaky Pohraničnej stráže ČSSR. Spomienkový memoriál sa uskutoční v sobotu (6. 8.) o 17.00 h pri pamätníku Hartmuta Tautza na Kopčianskej ulici v bratislavskej Petržalke.



"Je dôležité nezabúdať na mementá histórie. Treba ich mať v pamäti, aby sa nič podobné ani iné už nezopakovalo. Preto si aj každoročne pripomíname tento smutný príbeh chlapca utekajúceho za slobodou," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



BSK už pred rokom spustil geocachingovú hru Hartmut Tautz Memorial, ktorá hráčov prevedie tragickým príbehom mladého utečenca z NDR. Vrátia sa v čase do roku 1986, kde stretnú množstvo postáv a na vlastnej koži zažijú situácie, ktoré sú v súčasnosti pre mnohých už nepredstaviteľné. Súčasťou spomienky bude v sobotu aj výklad odborníka na železnú oponu Petra Mikleho z Ústavu pamäti národa. Priblíži osudy Hartmuta Tautza a návštevníkov prevedie po miestach, kde sa táto tragická udalosť odohrala. K dispozícii budú aj fotografie z vyšetrovania.



Mladý nemecký emigrant a hudobník Hartmut Tautz sa večer 8. augusta 1986 pokúsil o útek z Petržalky do Rakúska. Prestrihol prvý ochranný plot, nasledovala signálna stena, ktorú tiež prekonal. Avšak jej narušením vyslal signál na pohraničnú rotu, ktorá za mladíkom vyslala vycvičených psov. Tí mladíka dobehli zhruba 20 metrov od hraničnej, demarkačnej čiary, kde ho napadli.



Hartmut Tautz svojim zraneniam podľahol o tri hodiny neskôr vo vojenskej nemocnici. Ak by mu vraj bola poskytnutá odborná a včasná pomoc, zo zranení sa mohol vyliečiť. Pohraničiari ho totiž nechali ležať údajne s tým, že zaisťovali stopy ďalšieho možného "narušiteľa". Do nemocnice ho už priviezli neskoro.



Pamätník mu neďaleko železničného priecestia smerom na Kittsee a vojenského cintorína v bratislavskej Petržalke odhalili v roku 2016.