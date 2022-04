Bratislavský kraj spustí dve ambulancie prvého kontaktu pre utečencov

Bratislava 8. apríla (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spúšťa začiatkom budúceho týždňa v hlavnom meste dve ambulancie prvého kontaktu pre utečencov z Ukrajiny. Ide o ambulanciu všeobecného lekárstva pre dospelých a pre deti a dorast. Sídliť budú v zdravotnom stredisku Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici v Petržalke. Pracovať v nich bude aj ukrajinský zdravotnícky personál. Odľahčiť majú preťažené zdravotnícke zariadenia, pomôcť majú aj Slovákom.



Šéf BSK Juraj Droba poukazuje na to, že do Bratislavy prichádza tretina až polovica utečencov z Ukrajiny, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť. Okrem toho, že "zaťažujú" zdravotnícke zariadenia, narážajú odídenci aj na jazykovú bariéru. "Tým, že sme zriadili ambulancie pre Ukrajincov, pomôžeme riešiť oba problémy. Odľahčíme naše preťažené ambulancie a vytvoríme priateľské prostredie pre ľudí utekajúcich pred vojnou," skonštatoval Droba.



Cieľom ambulancií je predovšetkým zabezpečiť primárnu starostlivosť ukrajinským utečencom, ktorí bývajú v Bratislavskom kraji, vrátane predpisovania liekov proti chronickým ochoreniam. Vo vznikajúcich ambulanciách budú zároveň pracovať zdravotnícki pracovníci z Ukrajiny. Režim dočasnej odbornej stáže im umožňuje poskytovať zdravotnú starostlivosť pod dohľadom odborne spôsobilej osoby. Tým sa okrem iného zníži jazyková bariéra medzi pacientmi a ošetrujúcim personálom.



"Ak ukrajinskí zdravotníci zostanú na Slovensku, naučia sa jazyk a v priebehu 18 mesiacov dočasnej odbornej stáže získajú potvrdenie o odbornej spôsobilosti, budeme ich kapacity môcť využiť v bratislavskom regióne na rozšírenie siete ambulancií," poznamenal lekár kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay. Tým by sa podľa neho mali zároveň skrátiť čakacie doby a zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre slovenských občanov.



Pilotná prevádzka ambulancie pre dospelých bude spustená v pondelok (11. 4.) popoludní, v utorok (12. 4.) sa spustí ambulancia pre deti a dorast. Ordinačné hodiny sa postupne rozšíria v závislosti od dopytu. "Prvé dva týždne budeme dolaďovať procesy, pripravíme objednávkový systém a dúfame, že sa nám podarí rýchlo uzatvoriť zmluvy so zdravotnými poisťovňami," doplnil Szalay.



Projekt bude dočasne financovať BSK a prevádzkovaný bude pod hlavičkou krajského poskytovateľa Poliklinika Karlova Ves.