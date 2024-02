Bratislavský kraj spustil druhý ročník súťaže Pamätáte si ešte?

Bratislava 23. februára (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) odštartoval druhý ročník projektu s názvom Pamätáte si ešte? Ide o umelecko-vzdelávaciu súťaž pre osemročné gymnáziá a stredné školy, v centre pozornosti ktorej sú dôležité historické medzníky slovenskej histórie. Súťažné práce je potrebné odovzdať do 18. októbra. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Poznať svoju históriu by malo byť pre každého samozrejmosťou. Porozumieť jej, je už náročnejší proces, vyžadujúci si čítanie, štúdium či logické myslenie. Aj o tomto všetkom je táto naša súťaž," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Hlavným cieľom súťaže je nájsť a vyspovedať pamätníkov histórie, ktorí prežili alebo poznali ľudí, žijúcich v konkrétnych historických obdobiach najnovších dejín. Následne potom získaný príbeh prerozprávať do umeleckého diela alebo vytvoriť dokumentárny film.



Pre druhý ročník súťaže sú vyhlásené dve oficiálne témy, a to Otvorené hranice/35 rokov od Nežnej revolúcie a Povedali o SNP/80 rokov od vypuknutia SNP.



Témy sú postavené tentokrát širšie, čím dávajú možnosť rozprávať rôzne príbehy a vyjadriť pocity rozprávačov. Téma spojená so Slovenským národným povstaním by napríklad podľa organizátorov mohla priblížiť príbehy už raz počuté a prerozprávané ako memento a spomienku na toto obdobie. Aj s ohľadom na to, že stretnúť priamych účastníkov je v súčasnosti už náročné.



"Materiály sú akoby živými učebnicami, ktoré môžu svojou autenticitou obohatiť vyučovacie hodiny dejepisu, občianskej náuky, etiky, estetiky, umenia a kultúry," poznamenal Droba.



Bratislavský kraj rovnako ako po minulý rok pripravuje tiež podcasty s odborníkmi na všetky jubilujúce historické témy. Kraj zároveň v piatok zorganizoval odborný seminár pre pedagógov, na ktorom vyhodnotil súťažné práce prvého ročníka a odovzdal ceny.