Bratislavský kraj spustil energetickú obnovu viacerých stredných škôl
Má ísť o komplexný proces, ktorý zahŕňa zateplenie obvodových múrov, striech a stropov, výmenu okien a dverí za energeticky úspornejšie modely či modernizáciu vykurovacieho systému.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spustil energetickú obnovu viacerých stredných škôl, ktoré má vo svojej pôsobnosti. Realizovaná by mala byť v priebehu nasledujúcich mesiacov v hodnote desiatok miliónov eur, primárne z eurofondov. Modernizáciou by sa mala znížiť spotreba energie o 50 až 70 percent. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Energetická obnova stredných škôl je viac než len technická modernizácia. Je to investícia do kvality vzdelávania, zdravia mladých ľudí a zodpovedného prístupu k prírodným zdrojom. V čase, keď je klimatická zodpovednosť nevyhnutnosťou a energetická efektivita konkurenčnou výhodou, by školy nemali zostať bokom,“ skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.
Energetická obnova budov sa týka ôsmich stredných krajských škôl, a to Gymnázia L. Novomeského, Gymnázia I. Horvátha, Spojenej školy Tokajíckej, Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej na Drieňovej či Strednej odbornej školy polygrafickej na Račianskej ulici. Rovnako tak Gymnázia A. Einsteina, Hotelovej akadémie na Mikovíniho a Obchodnej akadémie na Račianskej ulici.
Má ísť o komplexný proces, ktorý zahŕňa zateplenie obvodových múrov, striech a stropov, výmenu okien a dverí za energeticky úspornejšie modely či modernizáciu vykurovacieho systému (napríklad prechod na tepelné čerpadlá). Inštalované má byť tiež riadené vetranie s rekuperáciou, zefektívnené osvetlenie (napríklad LED systémy so senzormi) či integrované obnoviteľné zdroje energie (napríklad solárne panely). Objekty majú byť taktiež debarierizované.
Celkovou modernizáciou sa má znížiť spotreba energie, čím sa zároveň ušetria verejné financie a znížia náklady na kúrenie a elektrinu. Rovnako sa má zvýšiť kvalita prostredia pre žiakov a učiteľov, v neposlednom rade sa majú aj znížiť emisie CO2. Obnova škôl má byť financovaná z výzvy Programu Slovensko a čiastočne z vlastných zdrojov BSK.
Zvyšovanie energetickej efektívnosti stavieb je jednou zo stratégií ukotvených v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK 2021-2027 a cieľov Európskej únie. Vybrané objekty boli zvolené na základe požiadaviek výzvy a predchádzajúcej analýzy jednotlivých budov v správe BSK. Hodnotila sa celková spotreba energie objektov, náklady na ich spravovanie a predpoklad úspor.
