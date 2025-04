Bratislavský kraj udelí ocenenia 23 osobnostiam

Na snímke pietna spomienka pri príležitosti 80. výročia ukončenia bojov o Bratislavu pri pomníku víťazstva na Námestí Eugena Suchoňa 4. apríla 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. apríla (TASR) - Prvý slovenský profesor psychiatrie a nestor slovenskej psychiatrie Karol Matulay (in memoriam), spevák, skladateľ, hudobník a spoluzakladateľ skupiny Elán Václav Patejdl (in memoriam), účastnícka protifašistického odboja za druhej svetovej vojny Anna Bergerová (in memoriam), spevák, skladateľ a niekdajší líder skupiny Modus Ján Lehotský či významný slovenský enológ, vinár, spisovateľ a biotechnológ Fedor Malík. To je časť osobností, ktoré sa zaradia k laureátom Výročnej ceny Samuela Zocha, ktorú každoročne udeľuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci.Držiteľmi ocenenia sa najnovšie stanú aj novinárka, spoluzakladateľka Slovenského syndikátu novinárov a autorka kníh Klára Grosmannová a športový novinár a spoluzakladateľ Siene slávy slovenského basketbalu Tomáš Grosmann. Medzi laureátov sa zaradia aj futbalista a futbalový tréner Fridrich Juraj Hubert a zakladateľ hádzanárskeho klubu a tréner hádzanej Ladislav Topolčány. Ocenená bude aj slovenská hudobná skupina HEX.Okrem toho bude udelených aj 14 Pamätných listov Samuela Zocha. Ocenení budú akademický maliar, kresliar, krajinár, ilustrátor a grafik Jozef Ilavský, akademický sochár, maliar, dizajnér, pedagóg a galerista Viliam Loviška, organová virtuózka a vysokoškolská pedagogička Anna Predmerská-Zúriková či celoživotný pracovník Csemadoku, turistický sprievodca a bývalý redaktor rádia Štefan Horňák.Ocenenie získajú aj slovenský parastolný tenista a paralympijský víťaz Peter Lovaš, vedec a prognostik Michal Majtán, zakladateľ Tanečného klubu Danube pre tanečníkov so zdravotným znevýhodnením Andrej Mičunek či florbalový hráč, tréner a organizátor Juraj Hvozdík.Ocenenie dostanú aj riaditeľka umeleckého súboru Technik STU a umelecká vedúca detského folklórneho súboru Ľubica Mešková, bývalá predsedníčka Miestneho odboru Živeny Bratislava, pedagogička a novinárka Alena Bučeková, pedagóg, riaditeľ základnej školy a zakladateľ silvestrovského behu o pohár starostu obce Blatné Pavol Gašaj či učiteľka základnej školy a vedúca speváckeho zboru Marta Benešová. Ocenená bude aj bývalá učiteľka a predsedníčka miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Senci Anna Legindiová a bývalá učiteľka, riaditeľka školy a dobrovoľníčka v miestnom spolku Slovenského Červeného kríža Eva Považanová.Ďalšou osobnosťou, ktorá dostane titul historická osobnosť regiónu, bude slovenský národohospodár, právnik, vysokoškolský pedagóg a počas druhej svetovej vojny prvý guvernér Slovenskej národnej banky Imrich Karvaš.