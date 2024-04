Bratislavský kraj udelí ocenenia ďalším 25 osobnostiam

Bratislava 16. apríla (TASR) - Akademický maliar a tvorca poštových známok SR, venujúci sa oceľorytine Martin Činovský, choreograf a režisér Jaroslav Moravčík, tréner basketbalistiek, ktorý je na invalidnom vozíčku Marián Guzikiewicz či zakladateľ Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislav Mamojka. To je časť osobností, ktoré sa zaradia k laureátom Výročnej ceny Samuela Zocha, ktorú každoročne udeľuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Rozhodli o tom minulý týždeň krajskí poslanci.



Držiteľmi ocenenia sa najnovšie stanú aj akademický maliar a priekopník videoartu Peter Rónai, bábkarský scénograf, technológ, kostýmový výtvarník a architekt Miroslav Duša či novinár, fotograf a inštrumentalista na vzduchozvučných ľudových nástrojoch Slovenska Marian Plavec. Ocenenie získa aj nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá pomáha ľuďom bez domova.



Ocenenie in memoriam udelia jednému z priekopníkov choreografie ľudového tanca na Slovensku Jurajovi Kubánkovi a významného rakúskemu žurnalistovi a rodákovi z Bratislavy Hugovi Portischovi, vďaka ktorému sa pred rokom 1989 tisícky obyvateľov Bratislavy a okolia dozvedali o dianí vo svete práve z rakúskej televízie či rozhlasu.



Okrem toho udelia deväť pamätných listov predsedu BSK. Ocenení budú akademický maliar, grafik a tvorca poštových známok Igor Piačka, pediatrička, infektologička a viacnásobná poslankyňa obce Veľký Biel Ružena Dolánová či architekt Michal Bogár. Ocenenie si prevezme aj osobnosť obce Báhoň Milan Bušo, občianska aktivistka Jana Miklovičová, riaditeľka zariadenia sociálnych služieb Silvia Poórová, riaditeľka základnej školy v Dunajskej Lužnej Iveta Slobodníková a riaditeľka Spojenej školy Dolinského v Bratislave Milena Štrbáková. In memoriam udelia ocenenie osobnosti okresu Pezinok Eve Lupovej.



Udelených bude aj šesť čestných občianstiev BSK. Získa ho taliansky ekonóm, historik a spisovateľ venujúci sa spoločnej histórii Talianska a Slovenska Lamberto Ferranti, prezident Rakúsko-slovenskej spoločnosti Werner Fasslabend, prvý rakúsky veľvyslanec v SR Maximilian Pammer, rakúsky diplomat Martin Eichtinger, bývalý predseda vlády spolkovej krajiny Dolné Rakúsko Erwin Pröll a dlhoročný starosta rakúskej prihraničnej obce Wolfstahl Gerhard Schödinger.



Šiestou osobnosťou, ktorá dostane titul historická osobnosť regiónu, bude slovenský maliar, autor výtvarných návrhov na bankovky a poštové známky, národný umelec Albín Brunovský, ktorého rodiskom je obec Zohor.