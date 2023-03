Bratislavský kraj už po štvrtý raz očkuje proti HPV vírusu

Bratislava 10. marca (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v piatok popoludní po štvrtý raz očkuje proti HPV vírusu, čím sa snaží prispieť k prevencii onkologických ochorení i poukázať na potrebu prevencie a vakcinácie. Kraj opäť očkuje v zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v Petržalke. Preočkováva nielen tých, ktorých očkovali už skôr, ale podáva aj prvé dávky. Na očkovanie je však potrebná registrácia.



"Povedzme si na rovinu, nie je to len o sexe a netýka sa to len žien. HPV môžeme chytiť na plavárni, keď si napríklad zoberieme kamarátov uterák alebo chytíme kľučku, ktorú predtým chytil niekto, kto mal vírus," hovorí lekár kraja a šéf odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay.



Povedomie však podľa neho funguje, ľudia berú kraj ako relevantného a odborne rozhľadeného partnera. Počas očkovacieho dňa sa prídu porozprávať, poradiť či prekonzultovať veci. Za podstatné považuje tiež to, že po prvom a druhom očkovacom dni, ktorý BSK organizoval vlani, sa táto myšlienka ujala aj v iných regiónoch Slovenska.



Ľudský papilomavírus (HPV) môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory, rakovina vagíny, penisu alebo konečníka. Napríklad na rakovinu krčka maternice zomiera na Slovensku viac ako 200 žien ročne.



Očkovacia schéma HPV sa skladá z dvoch, respektíve troch dávok. Deti do 15 rokov majú dostať spolu dve dávky, druhú dávku päť až 13 mesiacov po prvej. Staršie osoby majú dostať tri dávky v rozstupe dvoch a šiestich mesiacov po prvej. Očkovanie u 12-ročných detí hradí zdravotné poistenie. Staršie deti môžu využiť benefit zdravotných poisťovní, ktoré im preplatia spätne časť ceny vakcíny. Dospelí vakcínu uhrádzajú v plnej výške.



Kraj bude očkovať od 13.00 do 18.00 h. Prevencia a osveta je súčasťou schválenej stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti na území kraja na najbližšie roky.