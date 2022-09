Bratislavský kraj v piatok opäť očkuje proti HPV vírusu

Bratislava 9. septembra (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v piatok popoludní opäť očkuje proti HPV vírusu, čím chce prispieť k prevencii onkologických ochorení a poukázať na potrebu prevencie a vakcinácie. Ide v poradí o druhý očkovací deň, ktorým nadväzuje na prvé očkovanie v júni. Očkuje sa opäť v zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v bratislavskej Petržalke. Kraj nevylučuje tento rok aj ďalšie očkovania.



"Téma očkovania proti HPV je zaujímavá práve preto, že je to prevencia, ktorá významným spôsobom znižuje riziko rakoviny krčka maternice, penisu a iných orgánov, a teda sa hodí pre obe pohlavia. V zásade je to jediné očkovanie, ktoré chráni pred rakovinou," uviedol pre TASR lekár kraja a šéf odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay.



Poukazuje na to, že zaočkovanosť proti HPV je pomerne nízka, a to aj napriek tomu, že očkovanie u 12-ročných detí je očkovanie plne hradené. Do pozornosti dáva údaje z krajín, ktoré zaviedli takéto očkovanie už dávnejšie, podľa ktorých reportujú vysokú mieru zaočkovanosti a nízku mieru výskytu rakovín. Pripomína pritom, že prevencia je výrazne lacnejšia ako následná liečba. Za smutný označil fakt, že štát nerobí osvetu posledných 30 rokov.



Počas piatka chce kraj preočkovať tých, ktorých očkoval prvou dávkou v júni, avšak vítaní sú aj prvoočkovanci. Keďže však aj tých bude treba následne preočkovať, kraj pravdepodobne zorganizuje podobnú akciu aj koncom októbra a v decembri. Za najväčší aktualizačný moment považuje fakt, že do finančnej úhrady sa dostala deväťvalentná vakcína, teda vakcína účinkujúca na deväť rôznych podtypov vírusu. Cenu za vakcínu považuje Szalay za jeden z možných dôvodov, ktoré ľudí odrádzali od očkovania.



Pozitívne vníma tiež fakt, že nápad na takéto očkovanie, s ktorým prišiel Bratislavský kraj, zaujal aj iných. Záujem prejavili zástupcovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, ktorí by chceli niečo takéto rozbehnúť na strednom Slovensku.



Ľudský papilomavírus (HPV) môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory - rakovina vagíny, penisu alebo konečníka.



Očkovacia schéma HPV sa skladá z dvoch, respektíve troch dávok. Deti do 15 rokov majú dostať spolu dve dávky, druhú dávku päť až 13 mesiacov po prvej. Staršie osoby majú dostať tri dávky v rozstupe dvoch a šiestich mesiacov po prvej. Očkovanie u 12-ročných detí hradí zdravotné poistenie.