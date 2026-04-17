< sekcia Regióny
Bratislavský kraj v rámci dotácii podporí tento rok 249 projektov
Do životného prostredia a rozvoja vidieka poputuje 231.000 eur.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) podporí tento rok v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) celkovo 249 projektov. Ide o podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka, kultúry, mládeže, športu a zdravotníctva. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci, ktorí schválili dotácie vo výške 825.000 eur.
Do životného prostredia a rozvoja vidieka poputuje 231.000 eur. Podporených bude 16 projektov z 20 podaných žiadostí. Na kultúru pôjde rovnako 231.000 eur, podporených bude 96 z 264 podaných žiadostí. Do športu poputuje 184.800 eur a podporených bude 87 projektov zo 174 podaných žiadostí. Do zdravotníctva pôjde 132.000 eur. Podporených bude 27 projektov z 30 podaných žiadostí. Na mládež poputuje 46.200 eur, podporených bude 23 projektov zo 43 žiadostí.
BSK zaevidoval v rámci tohtoročnej BRDS celkovo 531 žiadostí.
BSK má nastavený presný postup hodnotenia žiadostí a schvaľovania dotácií. Žiadosti sú hodnotené najprv po formálnej stránke, či spĺňajú všetky náležitosti. Následne ich posudzujú odborní hodnotitelia v rámci jednotlivých oblastí. Výstup sa v ďalšom kroku dostane do dotačnej komisie. Dotácie nakoniec schvaľuje zastupiteľstvo BSK.
