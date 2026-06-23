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Bratislavský kraj vníma rebríček TIS ako podnet do diskusie
Transparentnosť nemožno podľa kraja posudzovať len podľa počtu interných pravidiel, smerníc a procesov.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vníma rebríček Transparency International Slovensko (TIS) o transparentnosti vyšších územných celkov (VÚC) ako podnet do diskusie. Zároveň však opätovne upozorňuje na viaceré otázniky spojené s jeho metodikou, kritériá hodnotenia by sa mali prehodnotiť. Transparentnosť sa podľa neho totiž nedá posudzovať len podľa počtu interných pravidiel, smerníc a procesov. Pre TASR to uviedol riaditeľ odboru komunikácie a marketingu Úradu BSK Michal Feik v reakcii na výsledky, v ktorých skončil Bratislavský kraj na siedmom mieste so skóre 62 percent.
„Hodnotenie sa vo veľkej miere opiera o formálne procesy a administratívne kritériá. Len okrajovo zohľadňuje skutočné výsledky samospráv, kvalitu poskytovaných služieb a reálny prínos pre život obyvateľov v oblasti školstva, sociálnych služieb, dopravy, kultúry či životného prostredia,“ skonštatoval Feik.
Transparentnosť nemožno podľa kraja posudzovať len podľa počtu interných pravidiel, smerníc a procesov. Podstatné podľa neho je, či občania dokážu jednoducho nájsť informácie o fungovaní kraja, jeho hospodárení a rozhodovaní a či samospráva poskytuje kvalitné a dostupné verejné služby. Je presvedčený, že kritériá hodnotenia transparentnosti a prístupu k informáciám zo strany TIS treba zásadne prehodnotiť, a najmä zapojiť do celého procesu aj samotné samosprávy.
BSK zároveň podotýka, že patrí dlhodobo medzi najaktívnejšie samosprávy v informovaní verejnosti a mnohé informácie zverejňuje nad rámec zákonných povinností aj kompetencií. Deklaruje, že je otvorená a transparentná samospráva, ktorej prioritou sú predovšetkým služby a výsledky pre obyvateľov kraja. „V modernizácii infraštruktúry a kvality služieb pre obyvateľov je Bratislavský kraj lídrom medzi samosprávami na celom Slovensku,“ doplnil Feik.
TIS v utorok predstavil aktuálny rebríček transparentnosti VÚC. Najtransparentnejším samosprávnym krajom sa stal opätovne Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý tak obhájil prvenstvo už tretíkrát. Naopak, najhoršie na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií je znova Nitriansky samosprávny kraj (NTS). Najväčším skokanom sa stal Trnavský samosprávny kraj (TSK), ktorý skončil na druhom mieste.
Bratislavský kraj sa v rebríčku dostal na predposledné siedme miesto. Oproti rebríčku z roku 2022 zaznamenal prepad o päť percentuálnych bodov. Pred štyrmi rokmi bol označený za skokana a umiestnil sa na piatok mieste.
„Hodnotenie sa vo veľkej miere opiera o formálne procesy a administratívne kritériá. Len okrajovo zohľadňuje skutočné výsledky samospráv, kvalitu poskytovaných služieb a reálny prínos pre život obyvateľov v oblasti školstva, sociálnych služieb, dopravy, kultúry či životného prostredia,“ skonštatoval Feik.
Transparentnosť nemožno podľa kraja posudzovať len podľa počtu interných pravidiel, smerníc a procesov. Podstatné podľa neho je, či občania dokážu jednoducho nájsť informácie o fungovaní kraja, jeho hospodárení a rozhodovaní a či samospráva poskytuje kvalitné a dostupné verejné služby. Je presvedčený, že kritériá hodnotenia transparentnosti a prístupu k informáciám zo strany TIS treba zásadne prehodnotiť, a najmä zapojiť do celého procesu aj samotné samosprávy.
BSK zároveň podotýka, že patrí dlhodobo medzi najaktívnejšie samosprávy v informovaní verejnosti a mnohé informácie zverejňuje nad rámec zákonných povinností aj kompetencií. Deklaruje, že je otvorená a transparentná samospráva, ktorej prioritou sú predovšetkým služby a výsledky pre obyvateľov kraja. „V modernizácii infraštruktúry a kvality služieb pre obyvateľov je Bratislavský kraj lídrom medzi samosprávami na celom Slovensku,“ doplnil Feik.
TIS v utorok predstavil aktuálny rebríček transparentnosti VÚC. Najtransparentnejším samosprávnym krajom sa stal opätovne Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý tak obhájil prvenstvo už tretíkrát. Naopak, najhoršie na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií je znova Nitriansky samosprávny kraj (NTS). Najväčším skokanom sa stal Trnavský samosprávny kraj (TSK), ktorý skončil na druhom mieste.
Bratislavský kraj sa v rebríčku dostal na predposledné siedme miesto. Oproti rebríčku z roku 2022 zaznamenal prepad o päť percentuálnych bodov. Pred štyrmi rokmi bol označený za skokana a umiestnil sa na piatok mieste.