Bratislavský kraj vyhlási výzvy pre dotačné oblasti aj na rok 2023

Bratislava 31. marca (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) poskytne dotácie aj v roku 2023. Rozhodli o tom v piatok krajskí poslanci, keď schválili návrhy výziev pre oblasť kultúry, mládeže, športu a na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka. Výzvy budú zverejnené v priebehu apríla, žiadosti bude možné podávať do 25. apríla. Na dotácie v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) vyčlenil kraj v rozpočte dva milióny eur.



Výzva pre oblasť kultúry bude otvorená na podporu umenia i neprofesionálneho umenia či medziodborových aktivít. Rovnako tak pamäťových, fondových a zbierkových aktivít a v neposlednom rade aj ochrany hmotného kultúrneho dedičstva. Potreby tejto oblasti zohľadňuje výzva podporou živej kultúry a umenia generovaného potenciálom metropoly, ako aj regionálnej, miestnej a ľudovej kultúry obcí.



V rámci výzvy týkajúcej sa mládeže je podpora určená na rozvoj informačnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti a kritického myslenia v záplave (dez)informácií, problematiky boja proti extrémizmu a radikalizmu. Zameraná je tiež na prevenciu a ochranu duševného zdravia, včasnú identifikáciu rizikového správania mládeže i prevenciu závislostí. Cieľom je napríklad neformálne vzdelávanie mládeže a formovanie postojov a názorov k základným životným problémom, ktoré vyplývajú zo spoločenského diania, či aktívne využívanie voľného času.



Výzva v oblasti športu je zameraná na organizovanie pravidelných pohybových aktivít detí a mládeže do 23 rokov vrátane zdravotne postihnutých športovcov, ako aj športových akcií a podujatí pre verejnosť.



V poslednej výzve zameranej na ochranu životného prostredia a rozvoja vidieka sú definované dve oblasti podpory. V rámci verejnej infraštruktúry a životného prostredia sa to týka napríklad revitalizácie zastávok prímestskej autobusovej dopravy či rozvoja zelenej infraštruktúry a vodozádržných opatrení. V rámci turizmu majú byť podporené aktivity rozvíjajúce cykloturistickú infraštruktúru a infraštruktúru vodného turizmu.



Žiadosti bude možné podávať elektronicky prostredníctvom portálu BSK.